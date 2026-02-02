أزمة أجانب الهلال: ضربة نصراوية تهدد بتعطيل انتقال ماركوس ليوناردو إلى أتلتيكو مدريد!

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن أتلتيكو مدريد يواجه سوق انتقالات "متقلبًا"، فيما كانت الهدف الأول للإدارة حول ضم لاعب وسط، من أجل تعويض رحيل كونور جالاجر، الذي انتقل إلى توتنهام، مقابل "40" مليون يورو.

ولكن، مع رفض ليون جوريتسكا، الرحيل عن بايرن ميونخ، قبل الصيف، وفشل محاولات سابقة مع جواو جوميز، فإن هذا الأمر ساهم في تحويل وجهة الإدارة، بالتحرك من أجل تعزيز الخط الهجومي.

ورغم توصل أتلتيكو لاتفاق مع الهلال، لضم ليوناردو، على سبيل الإعارة، منخفضة التكلفة، حتى يونيو، مع خيار شراء يقارب 40 مليون، فإن هذا الاتفاق قد يبقى "حبرًا على ورق"، إذا ما توصل الروخي بلانكوس، لاتفاق مع أحد الخيارات البديلة التي يبحث يسعى مدير الكرة، ماتيو أليماني لضمها.

وكان ليوناردو خيارًا لإدارة أتلتيكو، من أجل تعويض صعوبة الوصول إلى لاعب وسط، إلا أن ماركوس يعد خيارًا ثالثًا لقائمة النادي المدريدي، بعد كل من خوسيه مانويل "فلاكو" لوبيز، لاعب بالميراس، الذي أبدى تردده في السماح له بالرحيل، وهناك أيضًا جون دوران، مهاجم فنربخشه المُعار من النصر، في الصورة.