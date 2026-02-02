Goal.com
Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport
محمود خالد

أزمة أجانب الهلال: ضربة نصراوية تهدد بتعطيل انتقال ماركوس ليوناردو إلى أتلتيكو مدريد!

12 أجنبي في الهلال .. وهناك المزيد!

بينما تعمل إدارة شركة الهلال، على تعزيز الفريق الأول لكرة القدم، بالمزيد من الصفقات الأجنبية، خلال فترة الميركاتو الشتوي، يبدو أن هناك أزمة تلوح في الأفق، تتعلق بالبرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم الزعيم، الذي يعد قريبًا من الدوري الإسباني.

وارتبط اسم ماركوس ليوناردو، بوجود رغبة من نادي أتلتيكو مدريد، في التعاقد معه، على سبيل الإعارة، بالتزامن مع تدعيمات الهلال في الفترة الشتوية، التي قد تصعّب حظوظ الهدّاف البرازيلي في الانضمام للقائمة المحلية.

  • Jhon Duran Fenerbahce 2025-26Getty

    مفاجأة .. دوران بديل "محتمل" لليوناردو

    وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن أتلتيكو مدريد يواجه سوق انتقالات "متقلبًا"، فيما كانت الهدف الأول للإدارة حول ضم لاعب وسط، من أجل تعويض رحيل كونور جالاجر، الذي انتقل إلى توتنهام، مقابل "40" مليون يورو.

    ولكن، مع رفض ليون جوريتسكا، الرحيل عن بايرن ميونخ، قبل الصيف، وفشل محاولات سابقة مع جواو جوميز، فإن هذا الأمر ساهم في تحويل وجهة الإدارة، بالتحرك من أجل تعزيز الخط الهجومي.

    ورغم توصل أتلتيكو لاتفاق مع الهلال، لضم ليوناردو، على سبيل الإعارة، منخفضة التكلفة، حتى يونيو، مع خيار شراء يقارب 40 مليون، فإن هذا الاتفاق قد يبقى "حبرًا على ورق"، إذا ما توصل الروخي بلانكوس، لاتفاق مع أحد الخيارات البديلة التي يبحث يسعى مدير الكرة، ماتيو أليماني لضمها.

    وكان ليوناردو خيارًا لإدارة أتلتيكو، من أجل تعويض صعوبة الوصول إلى لاعب وسط، إلا أن ماركوس يعد خيارًا ثالثًا لقائمة النادي المدريدي، بعد كل من خوسيه مانويل "فلاكو" لوبيز، لاعب بالميراس، الذي أبدى تردده في السماح له بالرحيل، وهناك أيضًا جون دوران، مهاجم فنربخشه المُعار من النصر، في الصورة.

  • ademola-lookman(C)Getty Images

    لوكمان صفقة الشتاء

    وأفاد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، بأن أديمولا لوكمان، جناح أتالانتا الإيطالي، توصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد، حيث سينتقل إلى النادي الإسباني، مقابل 35 مليون يورو، فضلًأ عن "5" ملايين إضافات، بعقد طويل الأمد.

    وكشف أتلتيكو مدريد، عبر موقعه الرسمي، بأن اللاعب صاحب الـ28 عامًا، قد وصل إلى مدريد، من أجل إجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقد، بعد الاتفاق بين الناديين على حسم صفقة النيجيري الفائز مؤخرًا ببرونزية كأس أمم إفريقيا 2025.

  • Ruben Neves Karim Benzema Mohamed Kader Meite (Goal Only)Goal AR

    أزمة أجانب الهلال

    وبدعم من الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي بنادي الهلال، فإن الزعيم تعاقد رسميًا مع صفقتين أجنبيتين - حتى اللحظة -، بضم الإسباني بابلو ماري، مدافع فيورنتينا، ومحمد قادر ميتي، مهاجم رين، فيما قرر السماح بإعارة جواو كانسيلو إلى برشلونة، وكايو سيزار لكورينثيانز البرازيلي.

    ووفقًا لذلك، فإن الهلال بات يملك رسميًا 12 لاعبًا أجنبيًا في صفوفه، بين المغربي ياسين بونو، الثلاثي الفرنسي تيو هيرنانديز ومحمد قادر ميتي وماتيو باتوييه، التركي يوسف أكتشيشيك، السنغالي خاليدو كوليبالي، البرتغالي روبن نيفيش، الصربي سيرجي سافيتش، الثنائي البرازيلي مالكوم وماركوس ليوناردو، الأوروجوياني داروين نونيز.

    يأتي ذلك في ظل قانون الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي يُلزم كل نادٍ بقيد 8 لاعبين أجانب فوق السن، للقائمة المحلية، ولاعبين تحت 21 عامًا.

    أضف إلى ذلك، الأنباء المتواردة بشأن اتجاه الهلال نحو حسم المزيد من الصفقات الأجنبية، بعد توصله لاتفاق مع نيوم، لضم الفرنسي سايمون بوابري، وكذلك المفاجأة الكبرى، التي تتعلق بقائد الاتحاد، كريم بنزيما، وإمكانية انتقاله إلى قلعة الزعيم، في ظل أزمة عدم توصله لاتفاق مع العميد من أجل تجديد عقده، وغيابه عن آخر مباراتين أمام الفتح والنجمة.

    وفي هذا السياق، ارتبط اسم الهلال أيضًا، بمفاوضات من أجل ضم الجناح الفرنسي جان ماتيو باهويا، لاعب آينتراخت فرانكفورت، وسط مطالبات من إدارة النادي الألماني، بما لا يقل عن 30 مليون يورو، فيما ذكرت تقارير بأن باهويا يمثل "الخيار الثاني" بعد الإيفواري بازومانا توريه، لاعب هوفنهايم، الذي يعد محل طلب من أندية الدوري الإنجليزي.

  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماركوس ليوناردو: هداف المونديال الذي لم يسلم من الانتقادات

    استطاع ماركوس ليوناردو، مهاجم الهلال، أن يلفت أنظار العالم إليه، بعدما كتب التاريخ مع الأزرق، بهدفين ساهما في الفوز التاريخي على مانشستر سيتي، بثمن النهائي، واختتام مشوار الزعيم في المونديال، بـ4 أهداف في "جعبة" البرازيلي.

    ماذا حدث بعد ذلك؟ أزمة المواليد واستبعاد "مبدئي" من القائمة المحلية، قبل أن يخدمه القدر بإصابة جواو كانسيلو التي أعادته للقائمة.

    ورغم أن ما قدمه ليوناردو مع الهلال يُعد مقبولًا، من الناحية الرقمية، بإحراز 14 هدفًا في 24 مباراة، إلا أن ذلك لم يشفع في وضع البرازيلي تحت دائرة الانتقادات الجماهيرية، في ظل ثنائيته مع داروين نونيز، التي لا تلبي احتياجات الزعيم تهديفيًا، بالنظر إلى معدل الفرص المُهدرة.

    أضف إلى ذلك، أن الـ43 هدفًا التي سجلها ليوناردو في 67 مباراة مع الهلال، لم تسفر عن تتويجه مع الزعيم بأي لقب، سواءً قبل المونديال أو بعده، على إثر انسحاب الزعيم من كأس السوبر السعودي، ورغم أن فرصة كتيبة سيموني إنزاجي، تعد متاحة للمنافسة على لقب دوري روشن، إلا أنه يجد منافسة قوية مع النصر والأهلي، هذا الموسم.

