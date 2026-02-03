Goal.com
زهيرة عادل

"صيحة الظلم" التي أُطلقت قبل 59 عامًا بسبب الأهلي .. "أنين" الاتحاد يتكرر بعد ضربة كريم بنزيما!

الاتحاد يُلمح لتعرضه للظلم بطريقته..

ظالم أم مظلوم؟ .. سؤال يُطرح منذ الأمس بعد خسارة الاتحاد لقائده الفرنسي كريم بنزيما، الذي فاجأ الجميع بانتقاله إلى الهلال رسميًا، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي 2026 بدوري روشن السعودي.

أظلمه الاتحاد بعرض عليه تجديد العقد دون مقابل مادي ثابت والاكتفاء بحقوق الصور كاملة في ظل عدم توافر النفقات المالية الكافية؟ .. أم ظُلم العميد لعدم دعمه من قبل صندوق الاستثمارات بالقدر الكافي، فخسر قائده لصالح نادٍ آخر تحت مظلة الصندوق نفسه؟!

الاتحاد أجاب على تساؤل جماهيره بطريقة غير مباشرة، معلنًا "تعرضه للظلم"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل..

  • الاتحاد يردد "صيحة الظلم"

    بالأمس، اكتفى الاتحاد بجملة بسيطة للغاية للإعلان عن رحيل النجم الفرنسي عن صفوفه..

    "إنهاء العلاقة التعاقدية مع بنزيما" .. عبارة كُتبت على حساب النادي الجداوي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مُرفقة ببيان مقتضب: "تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية بين النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم كريم بنزيما".

    إعلان ترك جمهور الاتحاد يضرب كفًا على كف على تلك النهاية غير المتوقعة، لكن النادي لم يقف عند هذا الحد..

    استغل النادي الجداوي اليوم الثلاثاء، إعلان طرح تذاكر مواجهة الغرافة القطري، المقرر لها العاشر من فبراير الجاري، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بالنخبة الآسيوية 2025-2026، للتلميح لتعرضه للظلم فيما يتعلق برحيل بنزيما للهلال.

    في إعلان طرح التذاكر، كتب حساب العميد: "قدرة الله قوية.."!

    تلك العبارة التي إن كان يرددها الجمهور في المدرجات من باب الاعتياد وبث الحماس في نفوس اللاعبين، فلا يمكن أن تُكتب عبثًا على الحساب الرسمي للنادي في ظل الظروف الحالية، كونها "صيحة الظلم"، فما قصتها؟ دعونا نتذكرها بحسب ما يقصها بعض المؤرخين..

  • البداية .. ديربي جدة 1388 هجريًا

    في ذاك العام، أقيم أحد ديربيات جدة بين الاتحاد والأهلي، في وقت كان الأفضلية به تصب في صالح العميد برئاسة يوسف بن محمد الطويل - رحمه الله - صاحب مقولة "قدرة الله قوية".

    المباراة أدارها الحكم التركي بدري قايا، وسط جدل كبير حول قراراته التحكيمية، حتى انفجر الوضع وقتما كان الراقي متقدمًا بثلاثية مقابل هدفين..

    بينما كانت تشير النتيجة إلى 3-2 لصالح الأهلي، تمكن لاعبوه من إضافة الهدف الرابع، وسط اعتراضات كبيرة من الاتحاديين بداعي عدم مرور الكرة بكامل محيطها إلى داخل المرمى، بينما أُلغي هدفًا ثالثًا للنمور، بداعي تحرك حائط الصد بل تنفيذ الركلة الحرة.

    الجمهور في المدرجات ثار وقتها، وطالب لاعبو الاتحاد بالانسحاب، وهو ما حدث بالفعل وأدى لمعاقبته بإلغاء كافة نتائجه بالدوري ومن ثم الهبوط لدوري الدرجة الأدنى، ليعم الشغب جدة..

  • مظاهرات جمهور الاتحاد

    لم يتقبل جمهور العميد هبوط ناديه للدرجة الأدنى، فقرر الخروج للتظاهر في الشوارع، للتعبير عن غضبه محاولًا الضغط لرفع عقوبة الهبوط عن ناديه.

    تظاهرات جماهير الاتحاد لم تكن سلمية، بل شهدت أعمال تخريبية، وصلت إلى حد إحراق مقر الاتحاد السعودي، بحسب بعض الصحف.

    الشغب هذا نشب عنه أمر مباشر بإلقاء القبض على رئيس النادي يوسف بن محمد الطويل، في محاولة للسيطرة على الوضع وإلزام الجماهير بالتراجع عن التظاهر.

    ليس هذا فحسب، بل كان هو من دفع ثمن التظاهرات في المقام الأول، كون البعض يرى أنه هو سبب إشعال المنافسة بين الاتحاد والأهلي بطريقة غير مسبوقة وصلت لحد الخروج إلى الشوارع، بخلاف حمايته للاعبي العميد من الرحيل بإبعادهم من جدة خلال فترات الانتقالات، مخالفًا الأنظمة.

  • العفو عن الطويل

    شهران قضاهما يوسف بن محمد الطويل في السجن، قبل أن يصدر عفو عنه بعد وساطة عدد من الأمراء والمسؤولين، وعلى رأسهم الرمز عبدالله الفيصل.

    لكن خرج بعدها الطويل محرومًا من رئاسة نادي الاتحاد مرة أخرى، مع منع دخوله لمقر اتحاد الكرة السعودي.

  • من هنا خرجت .. "قدرة الله قوية"

    بالعودة لعبارة الاتحاد "قدرة الله قوية" .. فهي كانت تتردد على لسان يوسف الطويل على مدار رئاسته للنادي الجداوي، كُلما شعر بمحاولات للنيل من ناديه وإجباره على بعض القرارات.

    قالها مواجهًا أي محاولة للنيل من لاعبيه أو حقوق ناديه، مهما كان الخصم أمامه، واستنبطها من جمهور الاتحاد، فأصبح يرددها في الديربي وفي أي مناسبة يشعر بها أنه تعرض للظلم.. وها هي تتكرر مع رحيل كريم بنزيما إلى الهلال بعد 59 عامًا من واقعة الانسحاب ودور يوسف الطويل!

