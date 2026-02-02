الهلال أعلن الصفقة والاتحاد يشعر بالانتصار: كواليس اللحظات الأخيرة لكريم بنزيما.. "من عرض العميد الجديد إلى رد اللاعب"

أُسدِل الستار بشكلٍ رسمي على مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما؛ بعد مفاوضات عملاق الرياض نادي الهلال، للتعاقد معه من الاتحاد.

بنزيما الذي انضم إلى الاتحاد صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ كان يرتبط بعقدٍ مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2026.

لكن.. المهاجم الفرنسي رفض إكمال عقده مع الاتحاد؛ حيث أصر على الرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"، وسط اهتمام الزعيم الهلالي.