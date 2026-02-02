صحيح أن كلاسيكو الهلال والأهلي الليلة، سار بسلام لحد كبير من ناحية التحكيم إلا أن هناك لقطة "إفلات" من كارت أحمر، تستحق الوقوف أمامها.
عين على الحكم | حقيقة ضربة الجزاء التي أفلت منها الهلال .. ونجم الأهلي "الهارب من الطرد"!
- Getty Images Sport
ما القصة؟
الهلال استضاف الأهلي اليوم الإثنين، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
اللقاء انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، بعدما أُلغي هدف للزعيم في الدقائق الأخيرة من الكلاسيكو، سجله القائد سالم الدوسري، لكنه كان واقعًا في مصيدة التسلل.
وأدار الكلاسيكو طاقم تحكيم ترأسه الأرجنتيني يائيل فالكون، وساعده مواطنوه بابلو أسيفيدو وخوان مامامي، وفي تقنية الفيديو كل من خورخي بالينو ولوكاس نوفيلي، والسعودي محمد الهويش حكمًا رابعًا.
هل حُرم الأهلي من ضربة جزاء؟
خليل إبراهيم جلال؛ الخبير التحكيمي لقناة "ثمانية" قدم تقييمًا مفصلًا لبعض الحالات الجدلية في الكلاسيكو..
البداية كانت مع ما حدث في الدقيقة 74 من عمر المباراة، حيث اصطدام الكرة بيد مدافع الهلال حسان تمبكتي، بعد عرضية من جناح الراقي إنزو ميلوت.
هنا أيد جلال قرار الحكم الأرجنتيني بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي، بداعي عدم "تكبير" يد تمبكتي لجسمه أو صدور أي حركة غير طبيعية من اليد قبل اصطدام الكرة بها.
إفلات كيسييه من الطرد
هنا عارض خليل إبراهيم جلال موقف الحكم الأرجنتيني يائيل فالكون، بعدم طرد الإيفواري فرانك كيسييه؛ لاعب وسط الأهلي، في الدقائق الأخيرة من المباراة..
الخبير التحكيمي أوضح أن كيسييه كان يستحق الحصول على كارت أصفر في الدقيقة 77 من عمر المباراة، بعدما ركل بركبته صدر الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وإن أوضح أنه يجوز التجاوز عن الإنذار في تلك الحالة.
لكن شدد جلال على أنه كان ينبغي على الحكم إنذار فرانك كيسييه في لقطة الدقيقة 88، بعدما عرقل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا دون كرة، فيما يعتبر سلوكًا مشينًا، مستغربًا تغاضي فالكون عنه رغم وجوده بالقرب من الواقعة.
وفي الإطار نفسه، أشار الخبير التحكيمي إلى أنه بناء على ما سبق، كان يتوجب على الحكم إشهار الكارت الأصفر الثاني ومن ثم الأحمر في وجه كيسييه في الدقيقة 7+90 من عمر الكلاسيكو، بداعي الاعتراض على القرارات التحكيمية.
فيما أيد جلال قرار الحكم بطرد ظهير الأهلي علي مجرشي بالإنذار الثاني في الدقيقة 4+90، بحكم اللعب العنيف قبل كل إنذار.
وماذا بعد؟
بتعادل الليلة في الكلاسيكو، ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 47 محافظًا على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026، لكن تقلص الفارق مع النصر "الوصيف" إلى نقطة وحيدة، بعدما انتصر العالمي الليلة أمام الرياض بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ20 أيضًا.
ومن المقرر أن يحل الزعيم ضيفًا على الأخدود في الجولة المقبلة (الـ21)، المقرر لها الخامس من فبراير الجاري.
بالانتقال للراقي، فقد ارتفع رصيده إلى 44 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، متأخرًا بنقطتين عن النصر "الوصيف"، وثلاث نقاط عن الهلال "المتصدر".
ويلتقي الراقي في الجولة الـ21 من دوري روشن بالحزم، على استاد الإنماء في جدة، في الخامس من فبراير الجاري.