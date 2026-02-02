"تجربة كريم بنزيما قد تتكرر مع سيرجيو كونسيساو!".. قرار جورج جيسوس يفتح الباب أمام تحقيق حلم كريستيانو رونالدو في النصر

بينما تترقب الجماهير صافرة البداية في كل مباراة؛ تدور نقاشات من نوع آخر في الغرف المغلقة لنادي النصر، بطلها الأول هو الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

رونالدو "الغاضب" أساسًا من سوء ميركاتو النصر؛ قد يخسر اسمًا مقربًا منه في الفترة القادمة، وهو المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

جيسوس وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، في الساعات القليلة الماضية، يتجه إلى عدم تجديد عقده مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ والذي ينتهي بختام الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

اتجاه جيسوس لعدم تجديد عقده؛ يعود لعدم تلبية طلباته داخل قلعة العالمي، من صفقات وغيرها.

وإذا افترضنا رحيل المدير الفني البرتغالي عن الفريق النصراوي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي بالفعل - أو حتى قبل ختامه رسميًا -؛ فهذا سيفتح ملف المدرب القادم لقلعة العالمي، والذي يشعر رونالدو بالارتياح معه.

ونحن ما ناحيتنا سنستعرض "سيناريو محتمل"، عن المدير الفني للنصر؛ حال رحيل جيسوس عن الفريق الأول، في الفترة القادمة..