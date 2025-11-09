أخبار النصر اليوم | تشكيك نجم الهلال السابق في نزاهة كتيبة جورج جيسوس .. إحصائية صادمة من مباريات العالمي

عين على الحكم | عودة لقطة الفيحاء؟ .. ركلة جزاء "جدلية" للنصر وطرد يقضي على نيوم "إكلينيكيًا"

مجددًا يسجل النصر هدفًا من ركلة جزاء، تتبعها وجوه لاعبي نيوم بـ"إشارات" الرفض والاستياء، لتثير جدلًا تحكيميًا جديدًا، في المباراة المُقامة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2025-2026".

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم لمباراة نيوم والنصر، بقيادة عبد الله الشهري، ويعاونه عمر الجمل وسعد الشبرمي، وأحمد الرميخاني حكمًا رابعًا، فيما يدير سلطان الحربي تقنية الفيديو، وبمساعدة مفرح آل حسن.

وبخلاف لقطة علامة الجزاء، هناك العديد من اللقطات التي أثارت جدلًا تحكيميًا، دفع قائد النصر، كريستيانو رونالدو، للاعتراض على التحكيم بعد نهاية الشوط الأول.

النصر ضد نيوم | آفة جديدة يا جورج وعليكم بالموافقة على تعديل قانون المواليد .. وجيسوس قد يكرر سيناريو ميتروفيتش!

حقق فريق نادي النصر الفوز على نظيره نيوم بثلاثية مقابل هدف، ليواصل تربعه على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، في مواجهة ظهرت بها بعض الأمور التي علينا التحدث عنها.

اعتراضات ولقطة فنية رائعة .. رونالدو يتفوق على سالم الدوسري في وقت قياسي ويقترب من "الحلم الأكبر"!

"نعمل على تحقيق حلمنا" .. رسالة مهمة من كريستيانو رونالدو بعد فوز النصر على نيوم

أرسل كريستيانو رونالدو رسالة قوية بعد أن سجل مرة أخرى في فوز النصر 3-1 على نيوم يوم السبت. قال المهاجم الأسطوري إنه "يعمل على تحقيق حلمنا" في منشور على إنستجرام، بينما يواصل سعيه لتحقيق 1000 هدف في مسيرته.

لديه الآن 100 مساهمة في الأهداف في 85 مباراة فقط في الدوري السعودي للمحترفين، وهو رقم مذهل بالنظر إلى أنه على بعد أربعة أشهر فقط من بلوغ 41 عامًا.