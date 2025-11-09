أخبار النصر اليوم | تشكيك نجم الهلال السابق في نزاهة كتيبة جورج جيسوس .. إحصائية صادمة من مباريات العالمي

أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أحداث مواجهة النصر ونيوم
مجددًا يسجل النصر هدفًا من ركلة جزاء، تتبعها وجوه لاعبي نيوم بـ"إشارات" الرفض والاستياء، لتثير جدلًا تحكيميًا جديدًا، في المباراة المُقامة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2025-2026".
وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم لمباراة نيوم والنصر، بقيادة عبد الله الشهري، ويعاونه عمر الجمل وسعد الشبرمي، وأحمد الرميخاني حكمًا رابعًا، فيما يدير سلطان الحربي تقنية الفيديو، وبمساعدة مفرح آل حسن.
وبخلاف لقطة علامة الجزاء، هناك العديد من اللقطات التي أثارت جدلًا تحكيميًا، دفع قائد النصر، كريستيانو رونالدو، للاعتراض على التحكيم بعد نهاية الشوط الأول.
حقق فريق نادي النصر الفوز على نظيره نيوم بثلاثية مقابل هدف، ليواصل تربعه على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، في مواجهة ظهرت بها بعض الأمور التي علينا التحدث عنها.
النصر حقق الانتصار الثامن على التوالي في دوري روشن هذا الموسم، في انطلاقة تاريخية للعالمي.
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق انتصارًا مهمًا على نيوم خارج الديار بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
رونالدو واصل التألق رفقة النصر، ونجح في زيارة شباك نيوم، ليقود العالمي لتحقيق الانتصار الثامن على التوالي في البطولة المحلية هذا الموسم، في انطلاق تاريخية.
كريستيانو نجح في زيادة رصيده التهديفي، في مشواره نحو الـ1000 هدف، الذي اقترب منه بشكل كبير.
أرسل كريستيانو رونالدو رسالة قوية بعد أن سجل مرة أخرى في فوز النصر 3-1 على نيوم يوم السبت. قال المهاجم الأسطوري إنه "يعمل على تحقيق حلمنا" في منشور على إنستجرام، بينما يواصل سعيه لتحقيق 1000 هدف في مسيرته.
لديه الآن 100 مساهمة في الأهداف في 85 مباراة فقط في الدوري السعودي للمحترفين، وهو رقم مذهل بالنظر إلى أنه على بعد أربعة أشهر فقط من بلوغ 41 عامًا.
توابع بيان النصر بشأن تغيير لوائح المواليد
تضامن حسين عبد الغني، نجم الكرة السعودية، مع ناديه السابق النصر في رفضه التام لإجراء أي تعديلات من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم فيما يتعلق ببند تسجيل اللاعبين الأجانب ف في فئة المواليد (تحت 21 عامًا)، مشيرًا إلى أن أي تعديل في اللوائح بمنتصف الموسم يخل بمبادئ عدالة المنافسة.
لا تزال أصداء البيان الذي أصدره نادي النصر، قائمة، بشأن الاعتراض على ما وصفه بـ"التحركات الأخيرة"، من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما يتعلق بتغيير قوانين التسجيل الخاصة بالمواليد الأجانب، أي اللاعبين تحت 21 عامًا.
النصر وجه أصابع الاتهام، بأن أي تحركات جديدة لتغيير لوائح تسجيل "المواليد"، في الفترة الشتوية المُقبلة، ستؤثر بشكل كبير في مصداقية ونزاهة المنافسة في دوري روشن، كما تقلل من الالتزام بقواعد اللعب النظيف.
وحول ذلك الأمر، أفاد برنامج "نادينا"، بمستجدات وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما يتعلق بأي تغيير محتمل لنظام المواليد، بناءً على بيان النصر.
رد القانوني الرياضي خالد الشعلان على كل من يطالب بمعاقبة نادي النصر، بعد إصداره هذا البيان - سالف الذكر -؛ والذي يحمل تهديدات واتهامات للمسؤولين عن القطاع الرياضي، على حد وصفهم.
جيسوس يقترب من تحقيق رقمه القياسي في الهلال مع النصر
بالحديث عن البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني السابق للهلال، والذي يتولى المسؤولية الفنية حاليًا للجار "النصر"، فقد اقترب من تكرار ما حققه من قبل مع الزعيم..
جيسوس يقود العالمي حاليًا لتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026 برصيد 24 نقطة محققًا العلامة الكاملة بعد مرور ثماني جولات من الموسم.
بالانتصار في أول ثماني جولات من الموسم الجاري مع النصر، فقد عادل جيسوس الرقم الذي حققه الموسم الماضي 2024-2025، مع الهلال، حيث انتصر في الجولات نفسها، قبل أن يتعادل الزعيم في الجولة التاسعة أمام العالمي "فريقه الحالي".
فيما كانت السلسلة الأفضل لجيسوس مع الهلال في موسم 2018-2019، حيث حقق الانتصار في أول تسع جولات قبل أن يتعادل بالجولة العاشرة أمام الفيصلي، ما يعني أن مسيرته مع النصر تفصلها مباراة واحدة فقط بدوري روشن لمعادلة هذا الرقم.
ومن المقرر أن يلتقي النصر في الجولة التاسعة من دوري روشن بالخليج، في لقاء محدد له 23 من نوفمبر الجاري.
تشكيك سلمان الفرج في النصر .. وديشان يتحدث عن العروض السعودية وموقف كومان
تصدر سلمان الفرج؛ قائد الهلال السابق ونيوم الحالي، المشهد من جديد بتصريح جدلي، مشككًا في القرارات التحكيمية، زاعمًا أنها تلعب دورًا في فوز النصر.
الدقيقة 62 من عمر مباراة نيوم والنصر شهدت احتساب الحكم عبدالله الشهري ضربة جزاء لصالح المهاجم البرتغالي للعالمي جواو فيليكس، سجل منها صاروخ ماديرا الهدف الثاني لفريقه.
تلك الجزائية تفاعل معها سلمان الفرج عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، معلقًا: "كذا كثير مرة خلاص"، في إشارة لاحتساب عدة جزائيات "غير صحيحة" – من وجهة نظره – لصالح الغريم العاصمي.
أثار استبعاد النجم كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، من قائمة منتخب فرنسا في التوقف الدولي القادم، جدلًا كبيرًا للغاية.
منتخب فرنسا الأول لكرة القدم يخوض مباراتين في التوقف الدولي القادم، ضد كل من أوكرانيا وأذربيجان يومي 13 و16 نوفمبر، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
وتتصدر الديوك الفرنسية جدول ترتيب "المجموعة الرابعة"، من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ وذلك برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن أوكرانيا "الوصيفة" و6 عن آيسلندا "الثالثة".
مع بقاء أقل من عام على نهاية مسيرة المدير الفني ديدييه ديشان مع منتخب فرنسا، تتجهز عدة أندية لتقديم عروضها للتعاقد معه؛ من بينها الأندية السعودية، بينما هو مُنشغل بتجهيز الديوك لكأس العالم 2026.
في الفترة الماضية، وتحديدًا قبل انطلاق الموسم الجاري وخلاله، ارتبط اسم أكثر من مدرب عالمي بالعمل في دوري روشن السعودي، خاصةً وأن الهلال، الاتحاد، الأهلي والنصر كانوا يبحثون على مدربين جدد بالفعل، وإن كان الراقي لم يتحدث عن ذلك بشكل رسمي.
لكن لم يكن من بينها اسم ديدييه ديشان، حتى خرج صاحب الـ57 عامًا، للتأكيد أن هناك من تواصل معه من داخل المملكة العربية السعودية.
عالم رونالدو الخيالي نحو "الحذاء الذهبي" .. وتفضيل كييزا لميسي عليه
من فترةٍ إلى أخرى يُفاجئنا الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، بتصريح يثير الجدل في الشارع الرياضي العالمي؛ وذلك من خلال ذكر بعض الحقائق المهمة، لكن مع تجميلها نوعًا ما.
آخر تصريح من رونالدو أثار به الجدل؛ كان ذلك الذي طالب من خلاله بإدخال دوري روشن السعودي للمحترفين، في سباق جائزة "الحذاء الذهبي".
جائز "الحذاء الذهبي" تُمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، على مدار الموسم الرياضي الواحد؛ حيث سبق وحصل عليها رونالدو نفسه "4 مرات"، طوال مسيرته الكروية.
وقال الأسطورة البرتغالية في حوار مع الصحفي الرياضي بيرس مورجان: "بالنسبة لي التسجيل في الدوري الإسباني أسهل من السعودي.. لابد من إدخال دوري روشن ضمن سباق (الحذاء الذهبي)".
والحقيقة.. مطالبات رونالدو بإدخال السعودية في سباق "الحذاء الذهبي"؛ هي امتداد لبعض الأخبار السابقة التي أشارت إلى رغبة المسؤولين في المملكة، لإشراك أحد فرقهم - أو أكثر - في دوري أبطال أوروبا.
وهذه الرغبات صعبة التنفيذ على أرض الواقع بالفعل؛ رغم أننا نعيش في عالم فيه المتغيّرات سريعة جدًا، وأصبح كل شيء فيه ممكنًا حتى ولو كان غريبًا.
لذلك.. لندخل في عالم أحلام رونالدو نوعًا ما؛ وذلك بعد مطالبته بحساب أهداف دوري روشن السعودي للمحترفين في سباق "الحذاء الذهبي"، ومقارنته بما كان يفعله في إسبانيا.
بعد أكثر من موسم مع ليفربول، كانت هناك بعض الأمور الغامضة عن فيديريكو كييزا، نجم الريدز الذي يعتبر من النجوم المفضلين لجمهور الفريق رغم عدم مشاركته كأساسي بانتظام مع المدرب آرني سلوت.
كييزا لا يخرج للتحدث كثيرًا إلى وسائل الإعلام عن تفاصيل حياته وآرائه الخاصة بكرة القدم، لذلك انتهزت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية الفرصة، وجلست معه في فقرة "سؤال وجواب" حتى تتعرف عليه الجماهير بشكل أفضل.
ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، غاضبًا بشكل كبير خلال مواجهة نيوم بالأمس، سواء من قرارات الحكم في اللقاء أو من أحد المصورين.
أحد المصورين لاحق الدون بكاميرته بينما كان الأخير غاضبًا، وهو ما استفزه كثيرًا مطالبًا إياه أن يغرب عن وجهه، وظهر الانفعال الكبير على صاروخ ماديرا مع إصرار الأول على ملاحقته.
راحة 5 ايام
قرر البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، منح لاعبيه "غير الدوليين" راحة سلبية لمدة خمسة أيام، عقب الفوز أمام نيوم بالأمس، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2025-2026.
ومن المقرر أن يستأنف اللاعبون تدريباتهم الجماعية من جديد في 14 من نوفمبر الجاري، بحسب ما أكدت صحيفة "الرياضية".
إحصائية صادمة من مباريات النصر
بعد طرد لوتشيانو رودريجيز؛ لاعب نيوم، خلال مواجهة النصر بالأمس، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن 2025-26، رصد برنامج "دورينا غير"، عدد الكروت الحمراء التي أُشهرت للاعبي الخصوم خلال مباريات العالمي.
وأوضح خالد الشنيف؛ مقدم "دورينا غير" أن خصوم النصر حصلوا على 107 بطاقات حمراء خلال تاريخ منافسته في الدوري السعودي للمحترفين.
يليه الفتح (60 بطاقة حمراء)، ثم الشباب (58)، فالهلال (52)، الأهلي (49).