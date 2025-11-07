بعد مطالبات معاقبته! .. حقيقة ارتكاب النصر "مخالفات قانونية" في بيان أزمة المواليد

وفي هذا السياق.. رد القانوني الرياضي خالد الشعلان على كل من يطالب بمعاقبة نادي النصر، بعد إصداره هذا البيان - سالف الذكر -؛ والذي يحمل تهديدات واتهامات للمسؤولين عن القطاع الرياضي، على حد وصفهم.

الشعلان أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن نادي النصر لم يرتكب أي خطأ قانوني يستحق العقوبة؛ وذلك بخصوص البيان الذي أصدره في الساعات الماضية، على النحو التالي:

* أولًا: من حيث مشروعيَّة صدور بيان النصر وصحة توقيته

أشار الشعلان إلى أنه يجد المشروعيَّة والتوقيت سليمين؛ حيث أن البيان هو حق للنصر، مُستند على ما صرح به رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عبر برنامج "في الصورة"، بشأن العزم على تعديل اللوائح الخاصة باللاعبين "المواليد".

ومن ناحية توقيت صدور البيان.. يجد الشعلان أنه جيد جدًا؛ فالتوقيت يستند على خشية النصر من تغيير اللوائح في مُنتصف الموسم.

وشدد القانوني الرياضي على أن هذه الخشية تستند أيضًا على أهم سبب؛ وهو تصدر فريق النصر الأول لكرة القدم، جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

* ثانيًا: من ناحية الأساس القانوني لرفض النصر التعديل

أوضح خالد الشعلان أن بيان نادي النصر لم يتطرق لأي مادة في هذا الشأن؛ ولكن هذا الأمر لا يعني أنه ارتكب مخالفة، حيث يكفي الإشارة لترسيخ العدالة التي نصت عليها اللوائح والقوانين.