"أنا ضد بند المواليد بالكامل" .. حسين عبد الغني يؤيد حملة النصر ضد "تحركات الاتحاد السعودي"!

لا تزال أصداء البيان الذي أصدره نادي النصر، قائمة، بشأن الاعتراض على ما وصفه بـ"التحركات الأخيرة"، من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما يتعلق بتغيير قوانين التسجيل الخاصة بالمواليد الأجانب، أي اللاعبين تحت 21 عامًا.

النصر وجه أصابع الاتهام، بأن أي تحركات جديدة لتغيير لوائح تسجيل "المواليد"، في الفترة الشتوية المُقبلة، ستؤثر بشكل كبير في مصداقية ونزاهة المنافسة في دوري روشن، كما تقلل من الالتزام بقواعد اللعب النظيف.

وتضمن البيان عبارات جدلية، تتضمن مطالبة أصحاب القرار بحماية نزاهة الدوري السعودي، ومقاومة أي ضغوط "تخدم مصالح أطراف محددة"، مع عدم وضع مصلحة أي نادٍ فوق المصلحة العامة، مع الإشارة إلى التصعيد في حالة تغيير أي قوانين أو لوائح خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026".