بين مقترح الهلال وطلب الاتحاد .. كواليس مفاجئة في نظام المواليد "الأجانب" بعد بيان النصر!

تطورات جديدة تضع علامات استفهام حول بيان النصر..

لا تزال أصداء البيان الذي أصدره نادي النصر، قائمة، بشأن الاعتراض على ما وصفه بـ"التحركات الأخيرة"، من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما يتعلق بتغيير قوانين التسجيل الخاصة بالمواليد الأجانب، أي اللاعبين تحت 21 عامًا.

النصر وجه أصابع الاتهام، بأن أي تحركات جديدة لتغيير لوائح تسجيل "المواليد"، في الفترة الشتوية المُقبلة، ستؤثر بشكل كبير في مصداقية ونزاهة المنافسة في دوري روشن، كما تقلل من الالتزام بقواعد اللعب النظيف.

وتضمن البيان عبارات جدلية، تتضمن مطالبة أصحاب القرار بحماية نزاهة الدوري السعودي، ومقاومة أي ضغوط "تخدم مصالح أطراف محددة"، مع عدم وضع مصلحة أي نادٍ فوق المصلحة العامة، مع الإشارة إلى التصعيد في حالة تغيير أي قوانين أو لوائح خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026".

    توقيت بيان النصر!

    وحول ذلك الأمر، أفاد برنامج "نادينا"، بمستجدات وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما يتعلق بأي تغيير محتمل لنظام المواليد، بناءً على بيان النصر.

    وقال الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، إن اتحاد الكرة لم يطرح أي أطروحة حول المواليد الأجانب، منذ آخر يوم في الفترة الصيفية.

    وأضاف "الاتحاد السعودي أرسل استبيانًا للأندية حول الأنظمة واللوائح، كما نظم ورش عمل مع الأندية، آخرها من قِبل لجنة الاحتراف، عبر تطبيق زووم، وتواصلنا مع أغلب الأندية للاستفسار بشأن طرح ملف المواليد في تلك الاجتماعات، وكانت الإجابة (لا)".

    وتابع الحميدي "بتاريخ 3 سبتمبر، أشرنا للمرة الأولى حول طلب ناديين تعديل نظام تسجيل اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا، ثم ارتفع العدد إلى 12 ناديًا، فيما رفضت 6 أندية التغيير بعد انطلاق الموسم."

    ونوّه الحميدي بأن اتحاد الكرة لم يكن قادرًا على تغيير أنظمة لاعبي المواليد عندما تكون فترة الانتقالات مفتوحة، ما يجعل أي اتجاه للتغيير يتأجل إلى الفترة الشتوية، موضحًا أن الاتحاد طلب مرئيات الأندية حول ذلك الأمر، وانتهى الأمر بدراسة كل المرئيات، إلا أنه لم تطرح أي أطروحة حول المواليد الأجانب منذ الفترة الصيفية.

    وأضاف "اتحاد القدم حاليًا يقوم بمراجعة شاملة لجميع اللوائح، بالمشاركة مع الأندية والجهات المختصة، والمراجعة لا تعني اتخاذ القرار، بل تحليل الأمور بشكل قانوني، إلا أن الاتحاد لم يتخذ أي قرار حتى الآن".

  • لن يتم التصويت على المواليد

    ووفق صحيفة "الرياضية"، تم نفي ما يتم تداوله حول وجود تصويت على قرار لاعبي المواليد، بالإبقاء أو الإلغاء، وأن مثل هذه القرار تقام على مبدأ التحليل الفني، والآثار المترتبة عليه دون الدخول في عملية تصويت، بينما يتم الاستماع لمرئيات الأندية حول ذلك.

    وأضاف مصدر أن ورشة العمل التي عقدت مع جميع الأندية، جاءت لمناقشة لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بشكل عام، ضمن خطة الاتحاد لتحديث الأنظمة واللوائح، استعدادًا للموسم المُقبل، دون مناقشة أي تعديل يتعلق باللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا.

  • مقترح الهلال وطلب الاتحاد .. وشجاعة النصر

    من جانبه، أشاد الإعلامي هتّان النجار، بالبيان الصادر من قِبل نادي النصر، واصفًا إياه بالشجاعة في تسجيل موقف قد يعارض مصلحة الفريق، مضيفًا أنه كان يتمنى أن يصدر الهلال ردًا رسميًا، إن كان متضررًا من قرار المواليد، علمًا بأنه هو من أعاد فتح باب النقاش، على حد وصفه.

    وأضاف النجار، عبر برنامج "نادينا"، أن الهلال قدم مقترحًا بشأن الآلية التي يمكن أن يتم اتخاذها في الفترة الشتوية، من أجل إعادة ماركوس ليوناردو، مهاجم الفريق، كـ"لاعب مواليد"، رغم تجاوزه السن القانوني "21 عامًا"، مع ضم الظهير جواو كانسيلو لقائمة المسابقات المحلية، دون الحاجة لاستبعاد محترف أجنبي آخر.

    ونوّه النجار بأن نادي الاتحاد عندما تمت مناقشته حول نظام المواليد، وقائمة الأجانب العشرة، وجه طلبًا بأن يتم السماح بقيد الأجانب العشرة في كل مباراة، وليس ثمانية فقط، وأن يتم تدويرهم خلال المباراة.

    وطالب النجار جميع الأندية، بعدم الاكتفاء بالبحث عن مصالحها الشخصية، ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

    لماذا أصدر النصر بيانه؟

    وتم توجيه بعض علامات الاستفهام تجاه النصر، بشأن "توقيت" البيان الصادر ضد أي تعديل حول قرار المواليد الأجانب، رغم ما أكده المصادر الإعلامية بأن هذا الملف لم يكن مطروحًا من الأساس خلال الفترة الماضية.

    لعلّ السبب في ذلك، هو ما أشارت إليه تقارير، بأن الاتحاد السعودي يتجه للسماح بمعاملة اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا، والذين تجاوزوا هذا السن الآن بالفعل، كـ"مواليد" بشكل طبيعي، بمعنى، أن أي لاعب تم التعاقد معه مسبقًا، كـ"مواليد"، يتم تسجيله مجددًا في هذه الفئة، حتى وإن تجاوز السن القانوني.

    وربط الكثيرون بيان النصر وإشارته لخدمة أطراف محددة، بنادي الهلال، والذي واجه أزمة بشأن ذلك الأمر، أجبرته على استبعاد المهاجم الشاب ماركوس ليوناردو، الذي تم التعاقد معه كمواليد في صيف 2024، قبل أن يتجاوز السن القانوني، إلا أن القدر أنقذ البرازيلي بإعادة تسجيله في قائمة المسابقات المحلية، مع استبعاد جواو كانسيلو بسبب الإصابة.

    الجدير بالذكر أن الاستبعاد من القائمة المحلية، كان سببًا في اتخاذ الظهير البرازيلي رينان لودي خطوة مفاجئة بالرحيل عن الهلال وطلب فسخ عقده، كما فجّر غضب جواو كانسيلو، قبل أن يتم حل الأمور معه بطريقة ودية.