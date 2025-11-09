تصدر سلمان الفرج؛ قائد الهلال السابق ونيوم الحالي، المشهد من جديد بتصريح جدلي، مشككًا في القرارات التحكيمية، زاعمًا أنها تلعب دورًا في فوز النصر.
"ماضي الهلال ناصع البياض والإنجازات" .. سلمان الفرج يشكك في النصر: أحب جمهوره ولكن!
النصر يهزم نيوم
العالمي حل ضيفًا أمس السبت، على نيوم ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2025-2026، في لقاء شهد غياب سلمان الفرج للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وحقق النصر الفوز في اللقاء بثلاثية مقابل هدف وحيد، وسط جدل تحكيمي بعض الشيء، كما هي العادة في مباريات العالمي الأخيرة.
ثلاثية كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس سجلها أنجيلو جابرييل، كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس في الدقائق 47، 65 و86 من عمر المباراة.
فيما سجل أحمد عبده جابر هدف أصحاب الأرض الوحيد قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بست دقائق فقط.
سلمان الفرج يعترض على ضربة جزاء النصر
الدقيقة 62 من عمر مباراة نيوم والنصر شهدت احتساب الحكم عبدالله الشهري ضربة جزاء لصالح المهاجم البرتغالي للعالمي جواو فيليكس، سجل منها صاروخ ماديرا الهدف الثاني لفريقه.
تلك الجزائية تفاعل معها سلمان الفرج عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، معلقًا: "كذا كثير مرة خلاص"، في إشارة لاحتساب عدة جزائيات "غير صحيحة" – من وجهة نظره – لصالح الغريم العاصمي.
جمهور النصر يسخر .. والفرج يرد: تاريخي ناصع
بالطبع الأمر لم يتوقف عند حد الاعتراض على احتساب ضربة جزاء ضد نيوم، حيث بدأ التلاسن بين الفرج وجمهور النصر..
أحد المشجعين كتب ساخرًا لقائد نيوم: "صياحك طرب"، ليتقبل الأخير الأمر بصدر رحب بل رد مستهزءًا: "كلي طرب من زمان يا بيبي ما جبت جديد".
وأضاف آخر: "يا أخي بلنتي مصلع نصيحة احذف"، فما كان من الفرج إلا أن واصل سخريته: "والله راسك المصلع".
فيما أسقط آخر على فترته السابقة مع الهلال ملمحًا لبعض الأخطاء: "نسيت ماضيك!"، وهنا كان سلمان متفاخرًا بفترته مع الزعيم معلقًا: "هذا الشي الي ما أقدر أنساه، ماضي ناصع البياض والإنجازات".
عتاب مشجع للفرج
وسط كل هذا التلاسن بين قائد المنتخب السعودي السابق والنصراويين، عاتبه أحدهم بود: "لا تخسر شعبيتك من جماهير النصر، ترانا نحبك".
وفي رده، أكد سلمان الفرج أنه لا يتحدث عن تاريخ النصر، إنما عن الحالات التي شهدتها مواجهة نيوم، مضيفًا: "يا قلبي وأنا أحبكم، أنا ما تكلمت عن النصر، تكلمت عن حالات تحكيمية في مباراة فريقي بس هذا الموضوع كله".
انقسام بين خبراء التحكيم
بشأن الآراء خبراء التحكيم حول الجزائية التي احتسبت لصالح النصر ضد نيوم، فقد حدث انقسام..
الثنائي جمال الغندور وسمير عثمان يرون أن قرار الحكم الصحيح، مؤكدين أن لاعب نيوم ارتكب خطأ تجاه جواو فيليكس دافعًا إياه داخل منطقة الجزاء.
فيما خالفهم محمد فودة الرأي مؤكدًا أن قرار الحكم لم يكن صحيحًا، موضحًا أن لاعب نيوم وضع يديه فقط فوق كتف فيليكس، ولم يدفعه.
جدل سلمان الفرج والتحكيم ليس بجديد!
بالعودة للحديث عن تصدر سلمان الفرج للمشهد بتصريحات جدلية، فليست هذه المرة الأولى التي يتحدث بها قائد الزعيم السابق عن تأثير التحكيم في البطولات المحلية..
سبق للفرج أن اعترف خلال تصريحات مع وليد عبدالله؛ حارس النصر السابق، أن العالمي يتعرض لبعض الظلم، لكنه شدد على أن الهلال لا دخل له به خلال عام 2019.
قبل أن يخرج بعد ذلك موضحًا: "تداول البعض حديث لي كان مع أخي وليد عبدالله يتحدث فيه عن ظلم نادي النصر، فقلت له لادخل للهلال بماحدث لكم، ولو أردت الحديث عن الظلم الذي يتعرض له الهلال لأتسع الحديث أكثر، ويكفي من ظلم الهلال ضربة الجزاء التي أعقت فيها أمام النصر، عتبي على من نشر ما حدث من حديث عفوي!!".
في الإطار نفسه، شكك سلمان الفرج "مازحًا" في بطولات مدافع الهلال السابق محمد جحفلي، حيث ظهر الأخير متفاخرًا بإنجازاته، ليرد عليه الأول: "الإنجازات كلها سرقة".
سلمان الفرج ينضم لاعتراضات نجوم الهلال والأهلي
تعليقات سلمان الفرج على ضربة الجزاء المحتسبة للنصر أمام نيوم بالأمس، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن، تأتي استمرارًا لاعتراضات نجوم المسابقة على تعامل التحكيم مع العالمي..
قبل أيام قليلة، وتحديدًا خلال مواجهة النصر والفيحاء في الجولة السابعة من دوري روشن، احتسب الحكم محمد الهويش ضربة جزاء لصالح عبدالإله العمري، تمكن من خلال العالمي من خطف ثلاث نقاط صعبة حيث انتصر في الأخير بثنائية مقابل هدف وحيد.
وقتها ملأ نجوم الهلال والأهلي كروبن نيفيش وميريح ديميرال وغيرهما، حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي برموز ضاحكة، في استغراب ساخر من قرار الحكم.
لكن النصر من جانبه، أصدر بيانًا رسميًا عقب المباراة بأيام، مؤكدًا أنه تعرض للظلم أمام الفيحاء، وأن الفريق يدفع ثمن بعض أخطاء الحكام رغم تصدره لجدول الترتيب.
شكل المنافسة على لقب دوري روشن
مرت ثماني جولات من الموسم الجاري بدوري روشن السعودي 2025-2026، ولم يحقق أي فريق العلامة الكاملة سوى النصر، الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 24 نقطة.
في المركز الثاني يأتي التعاون بـ21 نقطة، ثم الهلال ثالثًا بـ20 نقطة، فالقادسية صاحب الـ17 نقطة.
فيما يعاني الأهلي في المركز الخامس بـ16 نقطة، والاتحاد في المركز الثامن بـ11 نقطة، وبينهما الخليج (14 نقطة)، ونيوم (13 نقطة).