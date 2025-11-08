النصر ضد نيوم | آفة جديدة يا جورج وعليكم بالموافقة على تعديل قانون المواليد .. وجيسوس قد يكرر سيناريو ميتروفيتش!

فشل الإعلامي الرياضي إبراهيم العنقري في توقعه بخصوص قدرة نادي نيوم على إيقاف سلسلة انتصارات النصر، بعدما حسم العالمي اللقاء لصالحه بثلاثية نظيفة، مقدماً واحدة من أقوى عروضه هذا الموسم في دوري روشن السعودي.

وكان العنقري قد أكد قبل المباراة أن النصر سيجد صعوبة كبيرة أمام الفرق التي تمتلك 11 لاعبًا يجيدون تغطية المربعات والمساحات، مشيرًا إلى أن الفريق "الأصفر" عانى من هذه المشكلة تحديدًا في مواجهة الاتحاد، عندما حاول المدرب البرتغالي جورج جيسوس فرض أسلوبه الهجومي القائم على الضغط العالي والدفاع المتقدم، ما تسبب في ترك مساحات خلفية استغلها المنافسون بذكاء.

وأضاف العنقري حينها أن أسلوب جيسوس أصبح مقروءًا بالنسبة لمدربي الأندية المنافسة، وأن نجاحه في أول خمس جولات من الدوري لا يعني استمرار فاعليته، نظرًا لأن خصوم النصر بدأوا في فهم تكتيكاته والتعامل معها بطرق مضادة، خاصة في ظل ما وصفه بـ"انعدام المرونة التكتيكية" لدى المدرب البرتغالي، الذي يصرّ على تطبيق أسلوب واحد مهما تغيّرت طبيعة المنافس.

كما توقّع الإعلامي أن النصر سيعاني أمام الفرق المتكتلة دفاعيًا، التي تلعب على التحولات السريعة وتعتمد على الجهد البدني العالي في وسط الميدان، مثل فريقي نيوم والخليج، معتبرًا أن هذه النوعية من الخصوم قد تُسبب الإزعاج الكبير لجيسوس ومنظومته الهجومية.

لكن ما حدث على أرض الواقع جاء مغايرًا تمامًا لتوقعاته، إذ ظهر النصر بأداء هجومي متكامل، ونجح في تفكيك دفاع نيوم المتماسك بذكاء ومرونة واضحة، مع تنويع في طرق الهجوم بين الأطراف والعمق، مما أكد أن جيسوس استطاع بالفعل تطوير أسلوبه والتعامل مع مثل هذه الفرق بشكل أفضل.

وبهذا الانتصار الكبير، وجّه جيسوس ولاعبوه ردًا عمليًا على الانتقادات التي طالتهم، وأثبتوا أن النصر قادر على التعامل مع كل أنواع المنافسين، سواء المتكتلين دفاعيًا أو المنفتحين هجوميًا، في رسالة واضحة بأن "العالمي" ما زال في طريقه الصحيح نحو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.