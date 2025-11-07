FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-FRA-PRESSERAFP
أحمد فرهود

"يمكنكم سؤال النصر"! .. الاتحاد الفرنسي يحسم جدل استبعاد كينجسلي كومان من المنتخب رسميًا

توضيحات رسمية عن كينجسلي كومان بعد استبعاده المفاجئ من منتخب فرنسا..

أثار استبعاد النجم كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، من قائمة منتخب فرنسا في التوقف الدولي القادم، جدلًا كبيرًا للغاية.

منتخب فرنسا الأول لكرة القدم يخوض مباراتين في التوقف الدولي القادم، ضد كل من أوكرانيا وأذربيجان يومي 13 و16 نوفمبر، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وتتصدر الديوك الفرنسية جدول ترتيب "المجموعة الرابعة"، من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ وذلك برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن أوكرانيا "الوصيفة" و6 عن آيسلندا "الثالثة".

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-FRA-AZEAFP

    سبب الجدل بعد استبعاد كينجسلي كومان من قائمة منتخب فرنسا

    نجم نادي النصر كينجسلي كومان أشعل أزمة كبرى؛ عندما أكد عدم رغبته في التواجد ببطولة كأس العالم 2026، إذا لم يكن له دورًا مهمًا مع منتخب فرنسا.

    واعترف كومان في تصريحات مع صحيفة "ليكيب"، أنه لم يكن سعيدًا بدوره مع منتخب فرنسا، في بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة؛ حيث لا يريد تكرار نفس الأمر، في مونديال 2026.

    وشدد النجم الفرنسي على أنه يعيش حالة من الهدوء والاستقرار، منذ انتقاله إلى فريق النصر الأول لكرة القدم صيف 2025؛ ولا يريد لأي شيء أن يؤثر عليه نفسيًا.

    ولذلك.. جاء استبعاد كومان من معسكر منتخب فرنسا القادم؛ ليثير الكثير من التساؤل بشأن وجود خلافات بين اللاعب وديدييه ديشان، المدير الفني للديوك.

    • إعلان
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-FRA-AZEAFP

    الاتحاد الفرنسي يكشف سبب استبعاد كينجسلي كومان رسميًا

    وفي هذا السياق.. كشف رافائيل رايموند، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن سبب استبعاد نجم نادي النصر كينجسلي كومان، من معسكر المنتخب الوطني الأول في توقف نوفمبر.

    رايموند أعلن في تصريحات مع صحفية "الرياضية"، أن عارض طبي كان وراء استبعاد كومان، من معسكر منتخب فرنسا القادم؛ نافيًا بذلك كل الشائعات التي تحدثت عن توتر العلاقات بين اللاعب، والمدير الفني للديوك ديدييه ديشان.

    وأضاف رايموند: "لا يوجد أي مانع بالنسبة للجهاز الفني للمنتخب الفرنسي بقيادة ديشان؛ لأن ينضم كومان إلى قائمته.. لقد تمت مخاطبة ناديه النصر بالفعل من أجل ذلك".

    وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه بعد مخاطبة النصر، تم إخبار الاتحاد الفرنسي أن كومان يُعاني من عارض طبي؛ قائلًا: "يُمكنكم سؤال ناديه عن تفاصيل إصابته".

  • cristiano ronaldo kingsley comangetty

    أرقام كينجسلي كومان مع نادي النصر

    يقدّم النجم الفرنسي كينجسلي كومان مستويات أكثر من رائعة؛ منذ الانضمام إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.

    وانضم كومان إلى النصر صيف 2025، قادمًا من صفوف العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ في صفقة قدرت قيمتها بـ25 مليون يورو، وبعقدٍ لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2028.

    وسجل كومان 4 أهداف وصنع 6 آخرين، خلال 13 مباراة رسمية شارك فيها مع النصر، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات السبع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.