"لعبت مع رونالدو ولكن ميسي هو الأعظم" .. كييزا يُفضل نجم برشلونة على صلاح ويختار مثله الأعلى من ميلان!

بعد أكثر من موسم مع ليفربول، كانت هناك بعض الأمور الغامضة عن فيديريكو كييزا، نجم الريدز الذي يعتبر من النجوم المفضلين لجمهور الفريق رغم عدم مشاركته كأساسي بانتظام مع المدرب آرني سلوت.

كييزا لا يخرج للتحدث كثيرًا إلى وسائل الإعلام عن تفاصيل حياته وآرائه الخاصة بكرة القدم، لذلك انتهزت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية الفرصة، وجلست معه في فقرة "سؤال وجواب" حتى تتعرف عليه الجماهير بشكل أفضل.