Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

عين على الحكم | عودة لقطة الفيحاء؟ .. ركلة جزاء "جدلية" للنصر وطرد يقضي على نيوم "إكلينيكيًا"

قرارات مثيرة للجدل في مباراة نيوم والنصر..

مجددًا يسجل النصر هدفًا من ركلة جزاء، تتبعها وجوه لاعبي نيوم بـ"إشارات" الرفض والاستياء، لتثير جدلًا تحكيميًا جديدًا، في المباراة المُقامة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن منافسات الجولة الثامنة  من مسابقة دوري روشن السعودي "2025-2026".

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم لمباراة نيوم والنصر، بقيادة عبد الله الشهري، ويعاونه عمر الجمل وسعد الشبرمي، وأحمد الرميخاني حكمًا رابعًا، فيما يدير سلطان الحربي تقنية الفيديو، وبمساعدة مفرح آل حسن.

وبخلاف لقطة علامة الجزاء، هناك العديد من اللقطات التي أثارت جدلًا تحكيميًا، دفع قائد النصر، كريستيانو رونالدو، للاعتراض على التحكيم بعد نهاية الشوط الأول.

وتمكن النصر من تحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي، من قلب تبوك، على حساب نيوم، حامل لقب دوري يلو، بنتيجة (3-1)، في مباراة الجولة الثامنة، لتحافظ كتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس على العلامة الكاملة.

  • ركلة جزاء غير محتسبة للنصر؟

    في البداية، نتحدث عن هجمة نصراوية، كاد الفرنسي كينجسلي كومان، أن ينهيها من داخل المنطقة، بعد تلقي تمريرة عرضية من أنجيلو جابرييل، إلا أن مدافع نيوم، فارس عابدي، أبعد الكرة في الوقت المناسب، فيما لاقت تلك اللقطة اعتراضات، بداعي عدم توجه الحكم إلى تقنية الفيديو، من أجل التأكد من مدى قانونية احتسابها ركلة جزاء في تلك اللقطة، علمًا بأن الحكم قرر استئناف اللعب بشكل طبيعي.

    • إعلان

  • وماذا عن الجزائية التي سجلها رونالدو؟

    وقرر عبد الله الشهري، احتساب ركلة جزاء لصالح النصر، في الدقيقة 63، بعد التوجه إلى تقنية الفيديو، وذلك بداعي دفع جواو فيليكس داخل المنطقة، أثناء محاولة المتابعة هوائيًا، لارتداد الكرة من الحارس بعد التصدي لكرة كريستيانو رونالدو.

    واعتبر الشهري أن عبد الله دوكوري، لاعب نيوم، ارتكب خطأ تسبب في سقوط فيليكس، ما دفعه لاحتساب ركلة جزاء، وسط علامات الرفض من دوكوري، وكذلك المدافع أحمد حجازي الذي يتابع فريقه من المدرجات.

  • Mohammed Al Hoish Nassr Hilal GOAL ONLYGOAL AR

    الجدل يتواصل بعد لقطة الفيحاء

    وعلى مدار الأسبوع الماضي، كان الحديث حول ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم محمد الهويش، لصالح النصر، في الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة الماضية أمام الفيحاء، والتي سجل منها كريستيانو رونالدو، هدف الانتصار في الدقيقة 90+14.

    ودار خلاف كبير بين خبراء التحكيم، حول "شرعية" ركلة الجزاء التي احتسبها الهويش، بداعي تدخل مدافع الفيحاء فيلانويفا، على عبد الإله العمري في التحام هوائي مشترك، قبل أن يقرر الحكم منح الركلة التي أعطت النقاط الثلاث إلى رونالدو ورفاقه.

  • طرد لاعب نيوم .. هل يستحق؟

    وفي الدقيقة 56، توجه الحكم عبد الله الشهري، إلى تقنية الفيديو، للنظر في واقعة ضرب لوتشيانو رودريجيز، لاعب نيوم، على منافسه النصراوي، نواف بوشل، قبل أن يعود الحكم ويزيل البطاقة الصفراء، ويحوّلها إلى "حمراء".

    وقرر الحكم إشهار بطاقة الطرد إلى رودريجيز، إلا أن اللقطة تظهر عدم مشاهدة لاعب نيوم، لبوشل، أثناء واقعة الكوع، ما يثير التساؤلات حول قانونية الطرد الذي قد يتسبب في معاقبة اللاعب بإيقاف لمباراتين بسبب السلوك العنيف.

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة النصر في موسم 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات السبع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.