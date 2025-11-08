عين على الحكم | عودة لقطة الفيحاء؟ .. ركلة جزاء "جدلية" للنصر وطرد يقضي على نيوم "إكلينيكيًا"

مجددًا يسجل النصر هدفًا من ركلة جزاء، تتبعها وجوه لاعبي نيوم بـ"إشارات" الرفض والاستياء، لتثير جدلًا تحكيميًا جديدًا، في المباراة المُقامة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2025-2026".

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم لمباراة نيوم والنصر، بقيادة عبد الله الشهري، ويعاونه عمر الجمل وسعد الشبرمي، وأحمد الرميخاني حكمًا رابعًا، فيما يدير سلطان الحربي تقنية الفيديو، وبمساعدة مفرح آل حسن.

وبخلاف لقطة علامة الجزاء، هناك العديد من اللقطات التي أثارت جدلًا تحكيميًا، دفع قائد النصر، كريستيانو رونالدو، للاعتراض على التحكيم بعد نهاية الشوط الأول.

وتمكن النصر من تحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي، من قلب تبوك، على حساب نيوم، حامل لقب دوري يلو، بنتيجة (3-1)، في مباراة الجولة الثامنة، لتحافظ كتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس على العلامة الكاملة.