هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
سانت بريوك

سانت بريوك نظرة عامة

Arsene Wenger - 2026 FIFA U-15 World Cup & Festival

Wenger, exentrenador del Arsenal, elogia el Mundial sub-15 de la FIFA de 8 contra 8 en Azerbaiyán

El exentrenador del Arsenal Arsene Wenger ha elogiado el éxito de la primera edición del Mundial Sub-15 y Festival de la FIFA en Bakú, tras presenciar la participación de 189 federaciones miembro en un renovado formato de fútbol ocho. El francés, que ejerce como director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, cree que el evento reduce la brecha entre las naciones emergentes y las consolidadas.

A. WengerWorld Cup
المزيد
October 2026
كأس فرنسا
سانت بريوك badge
سانت بريوك
BRI
3
Plaintel badge
Plaintel
PLT
1
انتهت
November 2026
كأس فرنسا
سانت بريوك badge
سانت بريوك
BRI
روين badge
روين
ROU
المزيد

الترتيب

Major League Soccer crestMajor League Soccer

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Manchester City crestManchester City87012091121
خ
ف
ف
ف
ف
2Arsenal crestArsenal8701135821
ف
ف
ف
خ
ف
3Brighton crestBrighton85122371616
خ
ف
ف
ف
ف
4Liverpool crestLiverpool8431118315
ف
ف
خ
ف
ت
5Chelsea crestChelsea84131715213
خ
ف
ف
خ
ت
المزيد

Betting spotlight

The teams to bet against as fixture congestion starts to take its toll
شاهد المزيد من مقالات الرهان
Goal.com
جميع الحقوق محفوظة © 2023 Goal المعلومات الواردة في Goal يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal