سانت بريوك نظرة عامة

Jamie Redknapp ha criticado duramente a Mikel Arteta por su airada reacción en la banda hacia Max Dowman tras la expulsión del adolescente contra el Fleetwood Town. Insistió en que el entrenador del Arsenal debería haber esperado a llegar al vestuario para hablar con el joven delantero.
El exentrenador del Arsenal Arsene Wenger ha elogiado el éxito de la primera edición del Mundial Sub-15 y Festival de la FIFA en Bakú, tras presenciar la participación de 189 federaciones miembro en un renovado formato de fútbol ocho. El francés, que ejerce como director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, cree que el evento reduce la brecha entre las naciones emergentes y las consolidadas.
Rio Ngumoha, el sensacional joven talento del Liverpool, ya piensa en el próximo duelo de Premier League contra el Arsenal tras una victoria de gran importancia en Anfield. El Liverpool selló su pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga tras imponerse al Chelsea en una tensa tanda de penaltis el miércoles por la noche.