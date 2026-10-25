سانت بريوك نظرة عامة

Wenger, exentrenador del Arsenal, elogia el Mundial sub-15 de la FIFA de 8 contra 8 en Azerbaiyán

El exentrenador del Arsenal Arsene Wenger ha elogiado el éxito de la primera edición del Mundial Sub-15 y Festival de la FIFA en Bakú, tras presenciar la participación de 189 federaciones miembro en un renovado formato de fútbol ocho. El francés, que ejerce como director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, cree que el evento reduce la brecha entre las naciones emergentes y las consolidadas.