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Nagoya Grampus v Shimizu S-Pulse - J.LEAGUE YBC Levain Cup Group BJ.LEAGUE
Aoi Fujimiya

【ルヴァンカップ】｜26-27シーズンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定

YBC ルヴァンカップ
Yokohama F. Marinos
鹿島アントラーズ
ガンバ大阪
浦和レッズ
名古屋グランパス
清水エスパルス
柏レイソル
水戸ホーリーホック
セレッソ大阪
ファジアーノ岡山
FC東京
FC町田ゼルビア
アビスパ福岡
ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島
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京都サンガF.C.
北海道コンサドーレ札幌
徳島ヴォルティス
藤枝MYFC
ベガルタ仙台
ヴァンラーレ八戸
カターレ富山
テゲバジャーロ宮崎
横浜FC
大分トリニータ
湘南ベルマーレ
ジュビロ磐田
ブラウブリッツ秋田
RB大宮アルディージャ
アルビレックス新潟
サガン鳥栖
ヴァンフォーレ甲府
いわきFC
FC今治
モンテディオ山形
栃木シティ
FC岐阜
FC大阪
FC琉球
福島ユナイテッドFC
ガイナーレ鳥取
ギラヴァンツ北九州
鹿児島ユナイテッドFC
カマタマーレ讃岐
高知ユナイテッドSC
松本山雅FC
AC長野パルセイロ
奈良クラブ
SC相模原
ザスパ群馬
栃木SC
ツエーゲン金沢
ロアッソ熊本
レノファ山口FC
愛媛FC

ルヴァンカップ2026-27シーズンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定、シーズン試合日程、キックオフ時間、対戦カードを紹介。試合のテレビ放送・ネット配信は？

今季もルヴァン杯配信！
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サッカーLIVEライト

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で準決勝まで全試合配信！

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すぐに視聴可能
FODでルヴァンが視聴可能！
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JリーグYBCルヴァンカップ2026-27シーズンが開幕し、各クラブがタイトル獲得を目指してtaする。

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

本記事では、ルヴァンカップ2026-27シーズンの試合日程、キックオフ時間、対戦カードに加え、テレビ放送・ネット配信予定をまとめて紹介する。

ルヴァンカップ2026-27シーズンの最新試合日程・放送/配信予定

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SC相模原 対 ジュビロ磐田
フジテレビONE

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ヴァンラーレ八戸 対 栃木シティ
スカパー！

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FC琉球 対 横浜FC
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ロアッソ熊本 対 大分トリニータ
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ガイナーレ鳥取 対 RB大宮アルディージャ
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FC大阪 対 ヴァンフォーレ甲府
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鹿児島ユナイテッドFC 対 北海道コンサドーレ札幌
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ギラヴァンツ北九州 対 いわきFC
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テゲバジャーロ宮崎 対 カターレ富山
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奈良クラブ 対 サガン鳥栖
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ザスパ群馬 対 アルビレックス新潟
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FC岐阜 対 徳島ヴォルティス
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ツエーゲン金沢 対 FC今治
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愛媛FC 対 ブラウブリッツ秋田
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レノファ山口FC 対 藤枝MYFC
スカパー！

※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトよりご確認ください。

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

2026-27シーズンのルヴァンカップの放送・配信予定は？

Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、『フジテレビ』、『スカパー！』で生中継、ライブ配信が予定されている。一部試合は録画放送となる。

また、Amazon Prime Videoチャンネルの「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。

ルヴァンカップが視聴可能なチャンネル一覧

チャンネル

月額料金

視聴可能試合

サッカーLIVEライト(Amazon)

2,350円(税込) ※Amazonプライム会費別途

全65試合

スカパー！サッカーセット

2,480円(税込) ※基本料429円(税込)が別途必要

全65試合

フジテレビONE/TWO/NEXT

2,910円(税込)

1回戦5試合

FOD(Amazon)

1,320円(税込)
【9/2まで】最初の1カ月・月額100円(税込)

1回戦5試合

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

ルヴァンカップのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。

なかでも「サッカーLIVEライト」は全65試合を視聴でき、Amazon Prime Videoチャンネルから申し込める。

Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」の登録方法

  1. Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択し、決済情報を入力して登録完了
  4. ライブ配信ページから視聴

Amazonの「サッカーLIVEライト」は、自分でキャンセルしない限り自動更新となるため注意が必要だ。

解約する場合は、Amazonの「アカウントサービス」からPrime Videoチャンネルの管理へ進み、いつでもキャンセルできる。

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

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