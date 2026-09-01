【ルヴァンカップ】｜26-27シーズンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定

JリーグYBCルヴァンカップ2026-27シーズンが開幕し、各クラブがタイトル獲得を目指してtaする。
本記事では、ルヴァンカップ2026-27シーズンの試合日程、キックオフ時間、対戦カードに加え、テレビ放送・ネット配信予定をまとめて紹介する。
ルヴァンカップ2026-27シーズンの最新試合日程・放送/配信予定
※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトよりご確認ください。
2026-27シーズンのルヴァンカップの放送・配信予定は？
Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、『フジテレビ』、『スカパー！』で生中継、ライブ配信が予定されている。一部試合は録画放送となる。
また、Amazon Prime Videoチャンネルの「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。
ルヴァンカップが視聴可能なチャンネル一覧
チャンネル
月額料金
視聴可能試合
2,350円(税込) ※Amazonプライム会費別途
全65試合
2,480円(税込) ※基本料429円(税込)が別途必要
全65試合
2,910円(税込)
1回戦5試合
1,320円(税込)
1回戦5試合
ルヴァンカップのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。
なかでも「サッカーLIVEライト」は全65試合を視聴でき、Amazon Prime Videoチャンネルから申し込める。
Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」の登録方法
- Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」ページへアクセス
- バナーの「詳細を見る」を選択
- 「登録を開始する」を選択し、決済情報を入力して登録完了
- ライブ配信ページから視聴
Amazonの「サッカーLIVEライト」は、自分でキャンセルしない限り自動更新となるため注意が必要だ。
解約する場合は、Amazonの「アカウントサービス」からPrime Videoチャンネルの管理へ進み、いつでもキャンセルできる。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。