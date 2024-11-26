أخبار الهلال اليوم | خطوة جديدة بشأن مستقبل علي البليهي، وتحذير من التعاقد مع محمد صلاح

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 26 نوفمبر 2024.
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بعد انتصاره الكبير في ملف التوثيق .. النصر يقترب من الهلال في قائمة الفائزين بالدوري السعودي
مشروع توثيق الكرة السعودية شارف على النهاية
"أنا زعلان من الأهلي" .. وليد الفراج يعلق على هزيمة العين في النخبة الآسيوية
الراقي هزم الزعيم الإماراتي وصعد لدور الـ16 من النخبة الآسيوية كأول المتأهلين..
"أنت خائف من السد!" .. إعلامي قطري يتحدى هداف الهلال السابق: لا حديث ولا كلام الـ3 نقاط لنا
قمة آسيوية تخطف الأنظار في ليلة الثلاثاء الساخنة..
بعد تصريحات صلاح المثيرة للجدل .. نجم السعودية الأسبق يحذر الهلال من التعاقد معه: خذوا العبرة من مصر!
ليس الجميع في السعودية يرحب بقدوم مو!
بعد مطالبات الاستغناء عنه .. الهلال يحسم مستقبل علي البليهي بـ"خطوة جديدة"
البليهي كتب التاريخ مع الهلال على مدار أكثر من 7 سنوات..
جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025
تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..
القنوات الناقلة لمباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة السد والهلال في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت
"قلل من السد ودافع عن قراره المثير للجدل!" .. جيسوس يرفع راية التحدي بعد نكسة الهلال
ماذا قال جورج جيسوس؟!..
"يايسله ينقذ رقبته بالطريقة المملة وجارديم تعلم من درس الهلال والنصر ولكن!" .. الأهلي يكتب التاريخ على أنقاض العين
الأهلي يواصل التحليق عاليًا في آسيا..
رغم وصفه بـ"بيكنباور الهلال" .. فهد الهريفي يطالب بإبعاد البليهي ولاعب النصر عن منتخب السعودية
فهد الهريفي يرشح عدة أسماء للمنتخب السعودي في كأس خليجي 26..
"بروح العشب، تطرزت الصدارة بنادي الشعب" .. الحميدي يخطف قلوب الاتحاديين ويصف الهلال بغريق الخليج!
مقدمة نثرية رائعة عن صدارة الاتحاد..
"الخليج فاز بدون صلاحيات!" .. رد غير متوقع على سخرية البدر من الهلال وكشف معاناة النصر مع "تجاهل" جويدو
"الهلال خذلني بعد الخسارة أمام الخليج"
"الأهلايون والاتحاديون والنصراويون فرحوا بمعلومتك المغلوطة" .. الزلال يطالب فلاته بالاعتذار بعد إنصاف سلسلة الهلال!
بعد صراع الأهلي والهلال على سلسلة اللا هزيمة ..
باقي من الزمن 116 يومًا .. الاتحاد السعودي يعلن نتائج مشروع توثيق البطولات "قبل مباراة الصين"
موعد الانتهاء من مشروع توثيق الكرة السعودية..
تجاهل فقدان صدارة الدوري .. فهد بن نافل يهنئ الهلال على جائزة اتحاد الكرة
الهلال يفوز بجائزة المركز الأول..
200 ألف يورو مقابل هذا التصرف! .. لاعب كريستال بالاس يكشف عن البند الأغرب في عقد نيمار مع باريس سان جيرمان
الصفقة التي هزت الكرة الأوروبية
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
مالكوم يُواصل الغياب أمام السد والكشف عن موعد عودته لمباريات الهلال
الجناح البرازيلي غاب عن اللقاء الأخير أمام الخليج
بين النظر في الأوراق و"أنا من يدير الحلقة" .. إيقاف مذيع رياضي يثير الجدل في الشارع السعودي!
من يقصد؟
توقع الفوز على الأهلي .. حارس العين الإماراتي يكشف "خطأ" كريسبو بعد خماسيتي الهلال والنصر!
"كنا قادرين على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال والنصر لولا تلك النتيجة"