أخبار الهلال اليوم | خطوة جديدة بشأن مستقبل علي البليهي، وتحذير من التعاقد مع محمد صلاح

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 26 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 26 نوفمبر 2024.

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مشروع توثيق الكرة السعودية شارف على النهاية

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الراقي هزم الزعيم الإماراتي وصعد لدور الـ16 من النخبة الآسيوية كأول المتأهلين..

قمة آسيوية تخطف الأنظار في ليلة الثلاثاء الساخنة..

ليس الجميع في السعودية يرحب بقدوم مو!

البليهي كتب التاريخ مع الهلال على مدار أكثر من 7 سنوات..

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة السد والهلال في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

GOAL

ماذا قال جورج جيسوس؟!..

الأهلي يواصل التحليق عاليًا في آسيا..

فهد الهريفي يرشح عدة أسماء للمنتخب السعودي في كأس خليجي 26..

مقدمة نثرية رائعة عن صدارة الاتحاد..

"الهلال خذلني بعد الخسارة أمام الخليج"

بعد صراع الأهلي والهلال على سلسلة اللا هزيمة ..

موعد الانتهاء من مشروع توثيق الكرة السعودية..

الهلال يفوز بجائزة المركز الأول..

الصفقة التي هزت الكرة الأوروبية

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

الجناح البرازيلي غاب عن اللقاء الأخير أمام الخليج

من يقصد؟

"كنا قادرين على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال والنصر لولا تلك النتيجة"