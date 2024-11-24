مالكوم يُواصل الغياب أمام السد والكشف عن موعد عودته لمباريات الهلال

الجناح البرازيلي غاب عن اللقاء الأخير أمام الخليج

أعلن الهلال رسميًا استمرار غياب جناحه مالكوم عن المباريات بسبب حالة ابنه الصحية، فيما كشفت المصادر الصحفية المتابعة عن موعد عودته للعب مع الفريق.

مالكوم غاب عن مواجهة الهلال أمام الخليج مساء أمس في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، والتي خسرها الفريق بنتيجة 3-2 لتتوقف أرقامه القياسية عند عدم الخسارة في أي مباراة محلية لـ57 مباراة وعدم الخسارة في الدوري السعودي عند 46 مباراة.

الهلال يستعد لمواجهة السد القطري في دوري أبطال آسيا النخبة مساء الثلاثاء القادم، ومن المقرر أن تطير البعثة إلى الدوحة صباح غدٍ الإثنين، وقد أعلن النادي غياب مالكوم عن تلك الرحلة لتواجده في البرازيل رفقة نجله الذي يُعاني من مشاكل صحية.

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الصحفي حامد القرني أكد عبر منصة إكس أن مالكوم سيكون حاضرًا وجاهزًا للعب خلال مواجهة الهلال المرتقبة أمام الشباب في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي يوم السبت القادم.

الهلال مرشح لخسارة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي لصالح الاتحاد، وذلك حال فاز الأخير على الفتح في المباراة الجارية حاليًا بين الفريقين.