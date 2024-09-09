أخبار النصر اليوم | هجوم شقيقة رونالدو وسقطة بطلها ساديو ماني وغياب نجم العالمي أمام الأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الإثنين الموافق التاسع من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق التاسع من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"اللعنة إنهم لا يتعلمون أبدًا" .. شقيقة كريستيانو رونالدو تعلن الحرب بعد ضربة نجم النصر القاتلة!

فتحت كاتيا أفيرو "شقيقة رونالدو"، النار على معارضي الأسطورة البرتغالية؛ بعد قيادته المنتخب الوطني لتحقيق فوز صعب على اسكتلندا، مساء أمس الأحد. (طالع التفاصيل)

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فيديو | دخل في مشادة معه .. حكم مصري "يمنع" ساديو ماني من تنفيذ ركلة جزاء السنغال ضد بوروندي!

بقيادة نجم النصر السعودي ساديو ماني.. حقق منتخب السنغال الأول لكرة القدم، الفوز على مستضيفه بوروندي، بهدف مقابل لا شيء، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا "المغرب 2025". (طالع التفاصيل)

إهانة لجمهور الهلال ووصف النصراويين بـ"الأغبياء" واستهزاء بالاتحاد .. عندما ينسى المعلق دوره ويخرج عن النص!

أن تكون معلقًا لا يعني فقط أن تملك نبرة صوت مقبولة أو حصيلة معلومات كافية أو حتى قدرة على وصف أحداث المباريات بطريقة مشوقة للمستمع.

كل هذا ربما لا يعني أي شيء إن فقدت "اللباقة" و"سرعة البديهة"، والأهم "الحيادية" في الحديث.

وبتخصيص الحديث عن الوسط السعودي فحدث ولا حرج عن حملات جماهيرية خرجت ضد عدد من المعلقين في مواقف مختلفة، نستعرض أبرزها في التقرير التالي. (طالع التفاصيل)

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تأكيد تركي على رفض ساديو ماني الاستمرار في النصر .. ومسلي آل معمر كشف كذبهم!

وصفت الخبر بـ"القنبلة" ولكنها وقعت في خطأ كارثي للغاية.. هذا ما قعلته إحدى أكبر الصحف التركية، في حديثها عن مستقبل الجناح السنغالي ساديو ماني، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي. (طالع التفاصيل)

نيفيش: أنا ورونالدو أثبتنا جودة الكرة السعودية.. واسألوا "GPS"!

تغنى البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الهلال، بقائده في المنتخب كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، والذي سجل هدف الفوز على اسكتلندا (2-1) أمس الأحد في دوري الأمم الأوروبية. (طالع التفاصيل)

"البديل مفاجئ لجماهير الاتحاد" .. النصر يكتب نهاية لويس كاسترو في كلاسيكو الأهلي!

أصبحت ساعات البرتغالي لويس كاسترو، معدودة مع الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي النصر، حيث تستعد الإدارة لإعلان إنهاء العلاقة التعاقدية معه خلال أيام قليلة. (طالع التفاصيل)

مدرب البرتغال يبرر مشاركة كريستيانو رونالدو بديلًا أمام إسكتلندا .. "كابوس سانتوس لن يتكرر"

وجه الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، رسالة طمأنينة للجماهير، بعد مفاجأتهم باستبعاد كريستيانو رونالدو، قائد النصر، من التشكيل الأساسية، ومشاركته بديلًا في الشوط الثاني من مباراة إسكتلندا. (طالع التفاصيل)

النصر يخسر جهود لاعبه أمام الأهلي .. غياب رسمي عن قمة الأول بارك

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي النصر، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، نبأ صادمًا بتأكد غياب أحد عناصر الفريق عن مباراة القمة أمام الأهلي، المقررة يوم الجمعة المُقبلة، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

أكثر من راتبه في ريال مدريد.. كشف أرباح قناة رونالدو حتى نهاية العام!

يواصل كريستيانو رونالدو، أسطورة منتخب البرتغالي، ونجم النصر السعودي الحالي، نجاحه داخل وخارج الملعب، وهذه المرة مع رحلة نجاح جديدة في الإعلام. (طالع التفاصيل)

بعد ضم أنجيلو وسيماكان واستبعاد 3 أسماء .. النصر يعتمد قائمة دوري أبطال آسيا للنخبة

اعتمدت إدارة نادي النصر، القائمة النهائية للفريق الأول لكرة القدم، والتي تستعد للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وسط مشاركة 30 لاعبًا في القائمة. (طالع التفاصيل)

أندية دوري روشن بدون الدعم .. الوليد بن طلال ينقذ الهلال وأعضاء الجهاز الطبي يشاركون في المباريات!

موسم ميركاتو هادئ؟ كان يمكننا قول ذلك قبل أسبوع واحد من غلق باب الانتقالات الصيفية لأندية دوري روشن السعودي، حيث كانت حركة الانتقالات الأبرز تتمحور حول ثلاثة أندية، وهي (الاتحاد، القادسية، ونيوم في الدرجة الأولى). (طالع التفاصيل)

بعد تدخل رائد إسماعيل المفاجئ .. الموقف القانوني لرئاسة النصر بعد استقالة إبراهيم المهيدب!

أثار رائد إسماعيل، المدير التنفيذي لشركة نادي النصر الربحية، حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية، بعدما أفادت تقارير إعلامية بأنه تواصل مع مقرن المقرن، رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، من أجل عرض منصب رئيس الشركة غير الربحية عليه. (طالع التفاصيل)

"حرب في الوسط السعودي" .. فهد الهريفي يرد على مزاعم جمهور أحمد عفيفي

في ظل انتقاد فهد الهريفي؛ نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، المتكرر لعدد من المحللين والنقاد بشكل عام الذين يظهرون عبر الشاشات، تم إقحامه في بعض الجدل بشأن المحلل المصري أحمد عفيفي. (طالع التفاصيل)

"فكرت في مقاطعة مباريات النصر" .. نجم العالمي الأسبق يوجه رسالة لـ"الحاقدين"

حالة من الغضب تسيطر على جماهير الثلاثي النصر، الاتحاد والأهلي، وصلت لدعوات بمقاطعة مدرجات مباريات دوري روشن السعودي، وهي ما دفعت هاشم سرور؛ نجم العالمي الأسبق، للخروج للتحذير. (طالع التفاصيل)