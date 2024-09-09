"اللعنة إنهم لا يتعلمون أبدًا" .. شقيقة كريستيانو رونالدو تعلن الحرب بعد ضربة نجم النصر القاتلة!

رسائل نارية من شقيقة كريستيانو رونالدو..

مع مطلع الشوط الثاني من مواجهة اسكتلندا.. نزل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، إلى أرضية ملعب "النور" في العاصمة لشبونة، ليساهم في تغيير النتيجة لمصلحة منتخب بلاده.

رونالدو نزل بديلًا عندما كانت البرتغال متأخرة على أرضها (0-1)؛ لتنقلب النتيجة إلى الفوز (2-1)، حيث سجل مهاجم النصر البالغ من العمر 39 سنة، هدف الانتصار القاتل في الدقيقة 88.

ومن ناحيتها.. فتحت كاتيا أفيرو "شقيقة رونالدو"، النار على معارضي الأسطورة البرتغالية؛ بعد قيادته المنتخب الوطني لتحقيق فوز صعب على اسكتلندا، مساء أمس الأحد.

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أفيرو نشرت عبر خاصية "ستوري" بصفحتها الرسمية في موقع تبادل الصور "إنستجرام"، مجموعة من الرسائل؛ حيث كتبت ساخرة: "لماذا وضعوا رونالدو على مقاعد البدلاء؟!.. فقط لإعطاء البرتغال الفوز".

وأضافت شقيقة كريستيانو رونالدو، بخصوص هذا الأمر: "اللعنة.. إنهم لا يتعلمون أبدًا، ستكون ليلة صعبة بالنسبة للكارهين، وسيكون من الصعب التعليق على ما حدث في المباراة".

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وفي رسالة أخرى إلى المطالبين ربما بإبعاد كريستيانو رونالدو من المنتخب البرتغالي، قالت كاتيا أفيرو: "عليكم التحلي بالصبر.. سييييييييي"؛ في إشارة إلى احتفال شقيقها الشهير.

جدير بالذكر أن رونالدو وصل بعد هز شباك اسكتلندا، إلى الهدف الأول بعد الـ900 في مسيرته الكروية مع كافة الأندية والمنتخب الوطني؛ وذلك في طريقه لتحقيق حلمه بالوصول إلى "1000 هدف".