"البديل مفاجئ لجماهير الاتحاد" .. النصر يكتب نهاية لويس كاسترو في كلاسيكو الأهلي!

نهاية رحلة البرتغالي قريبًا..

أصبحت ساعات البرتغالي لويس كاسترو، معدودة مع الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي النصر، حيث تستعد الإدارة لإعلان إنهاء العلاقة التعاقدية معه خلال أيام قليلة.

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المدرب كاسترو انضم إلى نادي النصر، في يوليو 2023، بعقد يستمر حتى الصيف المُقبل، وتمكن البرتغالي من قيادة الأصفر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، للمرة الأولى في تاريخه.

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ورغم إنجاز البطولة العربية، إلا أن لويس كاسترو بات مطالبًا بالإقالة من الجماهير النصراوية، بعد إنهاء الموسم الماضي، في وصافة دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما غادر بطولتي كأس الدرعية للسوبر السعودي من نصف النهائي، ودوري أبطال آسيا من ربع النهائي.

وذكرت صحيفة "عكاظ"، أن مسؤولي النصر، توصلوا لقناعة كاملة بعدم استمرار البرتغالي لويس كاسترو مع الفريق، وإعلان إقالته بعد نهاية المباراة المقبلة أمام الأهلي، وأن يكون بديله هو الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، بعد مفاضلة مع البرتغالي كونسيساو.

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ومن المقرر أن يلتقي النصر بنظيره الأهلي، على ملعب الأول بارك، مساء الجمعة المُقبلة، في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، فيما استهل رونالدو ورفاقه الموسم الجديد، بخسارة لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد الفوز على التعاون في نصف النهائي (2-0)، ثم الخسارة أمام الهلال في النهائي (1-4)، فيما استهل دوري روشن، بالتعادل مع الرائد (1-1)، ثم الفوز على الفيحاء (4-1) في أولى جولتين.

وبات قرار الإدارة النصراوية، بمثابة المفاجأة لجماهير الاتحاد، والذي كان قريبًا من إعلان التعاقد مع ستيفانو بيولي، بعد إقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، قبل أن تتراجع الإدارة التنفيذية، لتنشب أزمة نتجت عنها استقالة لؤي ناظر من رئاسة المؤسسة غير الربحية، ليعلن النادي عن التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان لقيادة العميد.