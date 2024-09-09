"ساديو ماني يرفض اللعب بقميص النصر مجددًا" .. سقطة تركية فاضحة بسبب مسلي آل معمر!

خبر مثير للجدل عن ساديو ماني..

وصفت الخبر بـ"القنبلة" ولكنها وقعت في خطأ كارثي للغاية.. هذا ما قعلته إحدى أكبر الصحف التركية، في حديثها عن مستقبل الجناح السنغالي ساديو ماني، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

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ماني انضم إلى النصر في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ إلا أنه منذ نهاية الموسم الرياضي الماضي، والأنباء تتضارب بشأن مستقبل اللاعب مع الفريق الأول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "hurriyet" التركية، اليوم الإثنين، عن أن ماني البالغ من العمر 32 سنة، لا يريد اللعب بقميص الفريق النصراوي مجددًا، وأنه قرر الرحيل.

الصحيفة الشهيرة أعلنت اختيار الجناح السنغالي، نادي بشكتاش التركي لـ"الانضمام" إليه؛ حيث يريد استمرار العيش في بلد مسلم؛ بعد المملكة العربية السعودية.

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حتى الآن الأمور طبيعية؛ لكن.. الغريب هي التفاصيل التي ذكرتها هذه الصحيفة التركية الشهيرة في خبرها؛ حيث زعمت سفر رئيس بشكتاش حسن أرات إلى السعودية، خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة بالنص: "أرات تقابل خلال زيارته للسعودية، الأسبوع الماضي، مع رئيس النصر مسلي آل معمر؛ حيث توصلا إلى اتفاق بمنح الناديين الأولوية لبعضهما البعض، في سوق انتقالات اللاعبين".

وأضافت الصحيفة: "أرات يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع آل معمر؛ حيث وعده الأخير بتسهيل عملية انتقال ساديو ماني من النصر إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي".

وما يثير الشك بشأن هذا الخبر؛ هو أن آل معمر ترك منصبه في نادي النصر منذ يونيو 2024، أي قبل 3 أشهر من الاجتماع المزعوم؛ وعلى الرغم من ذلك تحدثت الصحيفة عن اتفاقيات بين مسلي - باعتباره مسؤول في قلعة العالمي - وحسن أرات؛ بحكم الصداقة القوية التي تجمع الرجلين.