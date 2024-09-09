مدرب البرتغال يبرر مشاركة كريستيانو رونالدو بديلًا أمام إسكتلندا .. "كابوس سانتوس لن يتكرر"

رونالدو سجل هدفه رقم 901 أمام إسكتلندا..

وجه الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، رسالة طمأنينة للجماهير، بعد مفاجأتهم باستبعاد كريستيانو رونالدو، قائد النصر، من التشكيل الأساسية، ومشاركته بديلًا في الشوط الثاني من مباراة إسكتلندا.

ولم يحتج رونالدو سوى 45 دقيقة، ليقدم شراسة هجومية، أسفرت عن هدف في الدقيقة 88، ليقود المنتخب البرتغالي للفوز على إسكتلندا بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024.

وتعد هذه المباراة الأولى التي خوضها رونالدو بديلًا مع منتخب بلاده، تحت قيادة المدرب روبرتو مارتينيز، لتستعيد الأذهان أزمته السابقة مع فيرناندو سانتوس، في نهائيات كأس العالم 2022، التي دفعت المدرب السابق للبرتغال لاستبعاده من التشكيل الأساسي، في مباراتي سويسرا والبرتغال، ومشاركته بديلًا.

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وقال مارتينيز، عقب مباراة إسكتلندا، إن رونالدو بحالة جيدة، مضيفًا "نحن في سبتمبر، وكريستيانو خاض 3 مباريات وسجل لصالح ناديه (النصر)، ولكننا بحاجة لحماية كافة اللاعبين، رونالدو لا يستطيع لعب مباراتين لمدة 90 دقيقة خلال 72 ساعة، الشيء المهم بالنسبة لنا هو أنه كان يحتاج للتواجد على أرض الملعب، فعليه إنهاء المباراة وليس بدايتها، لقد أحببت التزامه حقًا، إنه مستعد للقيام بما يحتاجه الفريق ويكون حاسمًا مرة أخرى".

ورغم رفض مارتينيز التلميح بأن البرتغال تعتمد على كريستيانو رونالدو، إلا أن قائد النصر لا يزال يلعب دورًا بارزًا مع منتخب بلاده، حيث وقع على الهدف رقم 901 في مسيرته الكروية، فيما أبدى رونالدو أمله في الوصول إلى 1000 هدف، ما يجعله قادرًا على الاستمرار في الملاعب لسنوات أخرى، وسط آمال بمشاركته في كأس العالم 2026.