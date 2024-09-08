"حرب في الوسط السعودي" .. فهد الهريفي يرد على مزاعم جمهور أحمد عفيفي

حديث المحلل المصري أحدث بعض الجدل..

في ظل انتقاد فهد الهريفي؛ نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، المتكرر لعدد من المحللين والنقاد بشكل عام الذين يظهرون عبر الشاشات، تم إقحامه في بعض الجدل بشأن المحلل المصري أحمد عفيفي.

عفيفي انتقل من تحليل مباريات فريقه المفضل "الزمالك" في الدوري المصري، للعمل في شبكة قنوات "SSC" السعودية، لتحليل مباريات المسابقات السعودية بشكل عام.

خلال تلك الفترة التي ظهر بها المحلل المصري عبر الشاشة السعودية، خرج الهريفي ببعض الأوصاف عن المحللين كـ"مشخص"، "حكواتي" و"واصف"، وادعى البعض أنه يقصد عفيفي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزاد من ثقة تلك الفئة المدعية على نجم العالمي الأسبق أن يقصد عفيفي، حديث الأخير عن تعرضه لـ"حرب غريبة" في بداية عمله في المملكة من بعض المؤثرين في المجتمع السعودي.

لكن الهريفي نفى تمامًا أنه كان يقصد أحمد عفيفي بحديثه مضيفًا عبر إذاعة "العربية FM": "أنا لم أتطرق له، فقط قلت رأيي عن المحللين؛ هناك مشخص وهو من يتحدث عن الحدث قبل وقوعه ويمنحنا الحلول، أما الواصف فهو من يتابع ما بين الشوطين ثم يتحدث، والحكواتي هو من لا يملك أي حل، إنما يمسك العصا من المنتصف ولا يخرج بأي قرار، وكلامه يشبه العسل، لكن لا تخرج منه بأي شيء".

وأضاف: "أنا لم أنطق اسم عفيفي، وصفت المحللين ولم أذكر أي أسماء، وللمشاهد الحق في متابعة من يريد".