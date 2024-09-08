بعد ضم أنجيلو وسيماكان واستبعاد 3 أسماء .. النصر يعتمد قائمة دوري أبطال آسيا للنخبة

النصر يستهل الرحلة الآسيوية بمواجهة الشرطة العراقي..

اعتمدت إدارة نادي النصر، القائمة النهائية للفريق الأول لكرة القدم، والتي تستعد للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وسط مشاركة 30 لاعبًا في القائمة.

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ويستهل النصر مشواره في دوري النخبة الآسيوية، بملاقاة الشرطة العراقي، في 16 سبتمبر الجاري، على ملعب الشعب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

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وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن قائمة النصر النهائية، شهدت استبعاد 3 أسماء، وهم (عبد الإله العمري، أمين بخاري، مشاري النمري)، بعد مغادرتهم قلعة الأصفر في موسم الميركاتو الصيفي، فيما تم استبعادهم من القائمة الأولية، خلال الشهر الماضي، فيما تم تسجيل الثلاثي الأجنبي الجديد (ويسلي تيكسيرا، أنجيلو جابرييل، محمد سيماكان).

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وتطير بعثة النصر إلى العاصمة العراقية بغداد، يوم الأحد المُقبل، عبر طائرة خاصة، من أجل الاستعداد لملاقاة الشرطة العراقي، فيما يخوض النصر 3 مواجهات أخرى خارج أرضه، حيث يواجه الاستلال وبيرسبوليس الإيرانيين على ملعب آزادي في 22 أكتوبر و17 فبراير، والغرافة القطري على ملعب البيت، في 25 نوفمبر.

في المقابل، يلعب النصر 4 مباريات على ملعب الأول بارك، حيث يواجه الريان القطري في 30 سبتمبر، والعين الإماراتي في 5 نوفمبر، والسد القطري ثم الوصل الإماراتي في 2 ديسمبر و3 فبراير.