أخبار الأهلي اليوم | البريكان يرد على تغيير مكانه في الملعب، والشيء الذي لم يُعجب يايسله أمام الريان

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 22 أكتوبر 2024.
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"شيء واحد فقط لم يُعجبني" .. ماتياس يايسله يتغنى بأداء الأهلي أمام الريان ويصف الشوط الأول بالأفضل في الموسم
الفريق السعودي حقق فوزًا ثمنيًا خارج ملعبه في دوري أبطال آسيا النخبة
موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الأخدود في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
"هذا موقفي!" .. البريكان يرد لأول مرة على تغيير يايسله لـ"مركزه" في الأهلي
اللاعب مستواه تراجع بعد تغيير مركزه..
"الأهلي ينجو رغم استهتار يايسله وكتيبته وابحثوا عن مهاجم أفضل من توني" .. الريان يواصل السقوط أمام السعوديين
الأهلي بـ"العلامة الكاملة" في البطولة القارية..
عين على الحكم | إنقاذ تاريخي لمجرشي أم ضربة جزاء؟ .. الفيديو يرفع الحرج عن العلي بعد شكوى الريان أمام الأهلي
لقطة ساهمت في الحفاظ على نتيجة المباراة 2-1 لصالح الأهلي، فهل ظُلم الريان؟
"لم يعد ساحرًا أو فنانًا في الأهلي ولكنه عرف عيوبه!" .. محرز يحفظ صورته أمام الريان بـ"أدوار جديدة"
رياض محرز يتلقى العديد من الانتقادات..
جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025
تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..
جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.
انتقاد نصراوي لجدولة مباريات دروي روشن .. "122 ساعة للهلال و98 للأهلي وأقل من 72 للنصر!"
الجولة الثامنة تنطلق يوم الخميس القادم