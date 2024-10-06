أخبار الأهلي اليوم | تلميح مجرشي "المفاجئ" عن علاقة اللاعبين بيايسله، وهجوم الرئيس على حكام الكلاسيكو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 6 أكتوبر 2024.
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مفاجأة .. إدوارد ميندي يرفض العلاج في الأهلي و"حرب ألمانية إنجليزية" تشعل النادي
"فوضى وخلل" يضربان الأهلي..
"أين نعيش نحن؟!" .. تصرف لاعب الهلال تجاه فيجا يثير الاستياء ومطالب بتدخل لجنة الانضباط
الهلاليون دافعوا عن لاعبهم مبررين موقفه..
خطأ تحكيمي مؤثر في كلاسيكو الهلال والأهلي .. سمير عثمان وجمال الغندور يتفقان على ظلم الراقي
الجدل التحكيمي حاضر في الكلاسيكو بعد إدارة الطاقم السلوفيني له..
"ما فعله تجاه لاعب سعودي كارثة" .. مطالب بإيقاف فهد العتيبي بعد الكلاسيكو!
هل تستجيب قناة SSC لمطالب جماهير الأهلي؟
فيديو | كيسييه يتقمص دور البليهي في الكلاسيكو .. مشادة بين نجم الأهلي والدوسري بعد استفزازه
الإيفواري بطل ليلة الكلاسيكو في الاستفزازات..
"كنت أعرف أن الهلال سيحسم المباراة!" .. حديث انهزامي من فيجا بعد خسارة الأهلي في الكلاسيكو
الإسباني صاحب هدف الأهلي الوحيد في المباراة، اعترف بمعاناته أمام الزعيم..
هل لاعبو الأهلي سعداء مع ماتياس يايسله؟ تلميح مفاجئ من علي مجرشي بعد هزيمة الكلاسيكو
تصريح مفاجئ من لاعب الأهلي بشأن مدربه!
"الأهلي صغير والهلال كبير" .. رينان لودي يستفز لاعب الراقي في الكلاسيكو!
شاهد كيف استفز لودي أحد لاعبي الأهلي!
"الجميع يُشاهد أمورًا جنونية" .. ماتياس يايسله ينتقد حكام الكلاسيكو ويلوم رياض محرز!
تعرف على ما قاله المدرب الألماني بعد الهزيمة من الهلال
جيسوس "يحقد" على الأهلي رغم انتصار الكلاسيكو .. ورد مثير على عودة نيمار بعد تألق لودي!
تعليق مفاجئ من جيسوس بشأن نيمار!
"صعب أن تفوز على 12 لاعبًا" .. خالد العيسى يهاجم حكام الأهلي بعد السقوط في كلاسيكو الهلال!
أول تعليق من رئيس الأهلي بعد خسارة مباراة الهلال..
أليكساندر ميتروفيتش ضد عبدالرحمن الصانبي .. "طريقة مهاجم الهلال المُدمرة وميلاد نجم جديد بالأهلي"
الجميع يعرف طريقة ميتروفيتش ولكن لا يستطيع إيقافها!
الأهلي ضد الهلال | الملك فيجيتا يقتل "برولي" .. فرحة جيسوس تحكي معاناته وهذه مشكلة يايسله الحقيقية!
قطار الهلال يواصل المسير ويايسله تحت خطر الإقالة من الأهلي..
جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الخليج في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
ما هو تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري السعودي والبطولات المختلفة؟
تعرف على تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري السعودي والبطولات المختلفة..
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
عين على الحكم | فينسينش لا يرى سقوط ميتروفيتش .. والـVAR يُنقذ الهلال أمام الأهلي مرتين!
تقنية الـVAR تنقذ الهلال أمام الأهلي
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
فيديو | وسط أجواء خيالية .. جماهير الأهلي تشعل القمة وتتسبب في تأجيل انطلاق كلاسيكو الهلال
شاهد ما حدث في بداية الكلاسيكو
"الاتحاد الأكثر دعمًا والأهلي الأقل" .. سامي الجابر يوضح المقصود من حديثه المثير للجدل!
ماذا يقصد سامي الجابر من حديث دعم الأندية؟