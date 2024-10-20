أخبار الاتحاد اليوم | كريم بنزيما "يُقلد" كريستيانو رونالدو، وحديث لوران بلان "المثمر" مع أوباميانج

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 20 أكتوبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
"بيرشكوت بوابتي نحو مانشستر يونايتد" .. مروان الصحفي بعد هدفي أندرلخت: هذا أصعب ما في الاحتراف بأوروبا!
هدفان في ثالث مباراة للسعودي الشاب في الدوري البلجيكي..
فيديو | عنفه لدرجة الاعتداء عليه بالرأس .. تصرف غريب من محمد نور تجاه قائد أكاديميته واللاعب يفاجئه بالرد
اللاعب لم يقبل تصرف أسطورة الكرة السعودية فقرر الرد عليه بطريقته..
حديث يقلل من العويس والمعيوف .. فهد المفرج يكشف عن مبرر جيسوس للتعاقد مع ياسين بونو
كواليس أحد أهم الصفقات في الهلال بصيف 2023..
فيديو | "هتافات فاضحة ومعيبة" .. جمهور القادسية يسب الاتحاد بألفاظ نابية و"أهلاوي متورط"!
بلاغ رسمي إلى كل من يهمه الأمر للسيطرة على المدرجات..
"تلميح أوباميانج صحح أخطائنا" .. لوران بلان يكشف تفاصيل حديثه "المثمر" مع نجم القادسية!
مدرب الاتحاد يكشف كيف عدل من وضعية فريقه بالشوط الثاني ضد القادسية
الانهيار يتواصل .. مدرب القادسية يرد على إقالته "المحتملة" بعد ثلاثية الاتحاد
ماذا قال مدرب القادسية بعد الخسارة أمام الاتحاد؟
كريم بنزيما يكسب الرهان مع صديق الريال .. وأوباميانج يضع رايته في جدة رغم تألق حارس الاتحاد!
بنزيما وأوباميانج يسجلان في قمة الاتحاد والقادسية..
الاتحاد ضد القادسية | العميد وفّى في ليلة الوفاء رغم "كارثة" الدفاع .. وعذرًا ديابي ولكن الجمهور وميتاي أكثر إبهارًا منك!
الاتحاد يعبر القادسية ويعود لوصافة دوري روشن..
جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الرياض في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
فيديو | عين على الحكم .. لهذا السبب استحق كريم بنزيما إلغاء هدفه في القادسية!
هل استحق هدف بنزيما الإلغاء؟
فيديو | مقلدًا ما يفعله رونالدو في النصر .. كريم بنزيما ينفعل على زملائه بعد هدف القادسية!
شاهد ما فعله بنزيما مع زملائه في الاتحا
قبل ليلة الوفاء .. منصور البلوي يسعد جماهير الاتحاد بحديثه عن "بطل دوري روشن"
رسالة رائعة من البلوي لجمهور الاتحاد