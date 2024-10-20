أخبار الاتحاد اليوم | كريم بنزيما "يُقلد" كريستيانو رونالدو، وحديث لوران بلان "المثمر" مع أوباميانج

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 20 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 20 أكتوبر 2024.

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هدفان في ثالث مباراة للسعودي الشاب في الدوري البلجيكي..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب لم يقبل تصرف أسطورة الكرة السعودية فقرر الرد عليه بطريقته..

كواليس أحد أهم الصفقات في الهلال بصيف 2023..

بلاغ رسمي إلى كل من يهمه الأمر للسيطرة على المدرجات..

مدرب الاتحاد يكشف كيف عدل من وضعية فريقه بالشوط الثاني ضد القادسية

ماذا قال مدرب القادسية بعد الخسارة أمام الاتحاد؟

بنزيما وأوباميانج يسجلان في قمة الاتحاد والقادسية..

GOAL

الاتحاد يعبر القادسية ويعود لوصافة دوري روشن..

تعرف على جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الرياض في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

هل استحق هدف بنزيما الإلغاء؟

شاهد ما فعله بنزيما مع زملائه في الاتحا

رسالة رائعة من البلوي لجمهور الاتحاد