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أحمد مجدي

موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

الاتحاددوري روشن السعوديالاتحاد v القادسيةالقادسية

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الرياض في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يحل الاتحاد ضيفًا على الرياض، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الاتحاد يريد استمرار المنافسة مع الهلال على قمة الترتيب، وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الرياض، للاستمرار في منافسة الموج الأزرق للوصول إلى قمة الترتيب..

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الرياض والاتحاد في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 24 أكتوبر 2024 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

المباريات التالية

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الرياض والاتحاد على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الرياض - الاتحادالخميس 24 أكتوبر 2024،
21:00 السعودية ومصر		SSCالأمير فيصل بن فهد

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