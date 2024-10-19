كريم بنزيما يكسب الرهان مع صديق الريال .. وأوباميانج يضع رايته في جدة رغم تألق حارس الاتحاد!

بنزيما وأوباميانج يسجلان في قمة الاتحاد والقادسية..

مواجهة من طابع خاص، استطاع فيها النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، أن يكسب الرهان ضد صديقه السابق في ريال مدريد، ناتشو فيرنانديز، مدافع القادسية، ليقود بنزيما كتيبته لتحقيق الانتصار السادس في دوري روشن السعودي.

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وحقق الاتحاد فوزًا كبيرًا على ضيفه القادسية بنتيجة (3-1)، في مباراة الجولة السابعة، التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، والملقب بـ(الجوهرة المشعة)، ليرفع العميد رصيده إلى 18 نقطة، ويستعيد وصافة الدوري من النصر، صاحب الـ17 نقطة، بينما تجمد رصيد "بنو قادس" عند 10 نقطة، ليحتل المركز السابع.

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وبالنظر إلى الزاوية الأخرى، فإن الجابوني بيير أوباميانج، مهاجم القادسية، وقع على رقم مميز، إلا أن أداء اللاعب في المباراة تذبذب بين صعود وهبوط، فيما كاد أوباميانج أن يسجل أكثر من هدف، لولا وجود حارس صربي رائع اسمه بريدراج رايكوفيتش.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء كريم بنزيما وبيير أوباميانج، في مباراة الاتحاد والقادسية..

كريم بنزيما يكسب الرهان المدريدي وناتشو يثأر

كان العنوان الأبرز لكريم بنزيما، قائد الاتحاد، في الشوط الأول، هو تسجيل هدف رائع، ثم غضب واختفاء، حيث أحرز هدفه في الدقيقة السابعة، بعد تمريرة بينية من موسى ديابي، ليقدم لقطة درامية، مع زميله السابق في ريال مدريد، ناتشو فيرنانديز، والذي فشل في قطع الكرة منه أثناء تسديدة في الزاوية الضيقة من مرمى الحارس كوينونيس.

الطريف في الأمر، أن ناتشو قرر أن يرد الصفعة لبنزيما في الدقيقة 59، فبينما كان قائد الاتحاد على أعتاب الانفراد بعد تمريرة عرضية رائعة من ديابي، نجح ناتشو في افتكاك الكرة في الوقت المناسب، لينقذ فريقه من فرصة محققة.

بنزيما واصل رقمه القياسي مع الاتحاد، بالتسجيل في المباراة السادسة على التوالي، لتصبح مباراة الخلود في الجولة الأولى، هي الوحيدة التي لم تشهد هدفًا بتوقيع حامل الكرة الذهبية في 2022، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف، ويصبح على بعد هدف من الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، ومتصدر هدافي دوري روشن، بـ9 أهداف.

وكاد بنزيما أن يزيد غلته التهديفية، في الدقيقة 47، بعدما أحرز هدفًا بالفعل، مستغلًا خطأ دفاعيًا فادحًا من القادسية، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف، بداعي ارتكاب بنزيما خطأ بمنع الحارس كوين كاستيلز من الارتقاء للكرة، فيما أهدر بنزيما انفرادًا تامًا في الدقيقة 60، ليسدد كرة ضعيفة استقرت بين أحضان الحارس.

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أوباميانج يتلاعب بأخطبوط الاتحاد ويضع رايته في جدة

وكأنه هبط من طائرة مارسيليا، واضعًا عينه على وضع رايته في مدينة جدة، فبعد أن سجل أول أهدافه في دوري روشن، في مرمى الأهلي في الجولة الخامسة، ها هو الجابوني بيير أوباميانج، يسجل في مرمى الاتحاد، لتصبح بصمته التهديفية في الدوري - حتى الآن - أمام عملاقي جدة فقط.

ولكن يمكن وصف ما قدمه أوباميانج في المباراة، بأنه يختفي ثم يظهر بلقطة خطيرة، فعلها في الشوط الأول، وكررها في الثاني، بدءًا من الهدف الذي أحرزه في الدقيقة 20، بعد استغلال بينية كوينونيس، ليتلاعب بالحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، ويسدد الكرة في الشباك، ورغم انطلاقاته التي كشفت ثغرة الدفاع الاتحادي.

ورغم اختفائه في الشوط الثاني، إلا أن أوباميانج ظهر فجأة، وحاول توجيه أكثر من فرصة، بدءًا من الدقيقة 79 حاول من خلاله إرسال ركلة مقصية، إلا أن الكرة خرجت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 90+10، كاد أوباميانج أن يوقع على هدف ثانٍ، وقبلها بدقيقة واحدة، كان قريبًا من صناعة تمريرة حاسمة، إلا أنه اصطدم بحارس الاتحاد، بريدراج رايكوفيتش، الذي أنقذ الكرة الأولى من خط المرمى، وتصدى لتسديدته الثانية.