"تلميح أوباميانج صحح أخطائنا" .. لوران بلان يكشف تفاصيل حديثه مع نجم القادسية!

مدرب الاتحاد يكشف كيف عدل من وضعية فريقه بالشوط الثاني ضد القادسية

أكد المدرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، أن فريقه كان يُعاني من بعض المشاكل في الشوط الأول، ولكنه نجح في استدراك هذه الأمور خلال الشوط الثاني ضد القادسية ومن ثم حقق الانتصار.

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وحقق الاتحاد الفوز على القادسية في الجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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وقال بلان خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط": "في الشوط الأول كان القادسية يستطيع الوصول إلينا من الأطراف، وغيرنا في الشوط الثاني لتصحيح الخلل".

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وأضاف: "تحدثت مع بيير إيميريك أوباميانج، وقال لي إن فابينيو كان قريبًا مني للغاية، وهذا تعديل مهم قمنا به في الشوط الثاني".

واصل: "كريم بنزيما لاعب خارق واستثنائي، وليس الآن فقط، بل منذ أن كان صغيرًا وحتى الآن".

واختتم لوران حديثه قائلًا: "كان لدينا مشاكل دفاعية بسبب عدم عودة موسى ديابي وستيفن بيرجفاين، ولذلك قمنا بتعديل في الشوط الثاني، ولعبنا بنفس أسلوب القادسية بثلاثة في الخلف، مع إبقاء بنزيما وديابي وبيرجفاين في الهجوم".