فيديو | "هتافات فاضحة ومعيبة" .. جمهور القادسية يسب الاتحاد بألفاظ نابية و"أهلاوي متورط"!

بلاغ رسمي إلى كل من يهمه الأمر للسيطرة على المدرجات..

شهدت مدرجات الجوهرة المشعة أمس السبت، واقعة مخجلة من قبل جماهير القادسية خلال مواجهة الاتحاد، في ظل ترديد ألفاظ خارجة بحق العميد.

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العميد استضاف القادسية؛ الصاعد حديثًا لدوري روشن من دوري يلو للدرجة الأولى، في لقاء حسمه أصحاب الأرض بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

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وانتشر فيديو من المباراة، لرابطة مشجعي الضيوف، يرددون خلالها هتافات "مخجلة" مستخدمين ألفاظ نابية تجاه الاتحاد، ليخرج الكثيرون مطالبين بضرورة توقيع أقسى العقوبات عليها.

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أحد المطالبين بعقوبات هو الإعلامي الاتحادي عثمان أبو بكر مالي، الذي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "معقول هذا التجاوز والخروج وعلى المايكات وفي مباراة كرة قدم منقولة على الهواء ومن جماهير كيان ينتمي إلى أرامكو وضد كيان كبير هو مؤسس الرياضة في المملكة وفي يوم من أيام أفراح نادي الاتحاد الذي يطلق عليه نادي الوطن؟!، أثق أن الأمر لن يمر مرور الكرة".

وأضاف: "هذا بلاغ إلى سمو أمير الرياضة وإلى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وإلى لجنة الانضباط وإلى رئيس رابطة دوري المحترفين، وإلى رئيس نادي القادسية، ورئيس نادي الاتحاد وإلى كل من يهمه الأمر، هذه الشرارة إن لم يكن لها قرار على المدرج لخروجه الفاضح والمعيب، ورفض ما تغنوا بقرار رسمي وعقوبة مغلظة فسيتكرر في مدرجات ومباريات أخرى وسينتشر كالنار في الهشيم في ملاعبنا وعندها لن تلوموا إلا أنفسكم".

المثير في الأمر أنه بالبحث وراء رابطة القادسية، تبين أن قائدها هو وائل البهكلي؛ العضو السابق في رابطة الأهلي، وهو السبب الذي أرجع له البعض تلك الهتافات، خاصةً في ظل عدم وجود خلافات سابقة بين الاتحاد والقادسية.

يذكر أن العميد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 18 نقطة، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال "المتصدر"، فيما يحل القادسية بالمركز السابع بعشر نقاط.