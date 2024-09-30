أخبار الأهلي اليوم | قرار نهائي بإقالة ماتياس يايسله .. والرابطة ترد على شكوى رياض محرز!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024.

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قرار نهائي بإقالة ماتياس يايسله

تستعد إدارة شركة النادي الأهلي، للإعلان عن إقالة الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من منصبه، بسبب سوء نتائج الفريق في الموسم الجاري.

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وقال الإعلامي عبد الله أحمد، إن إدارة الأهلي، وبموافقة اللجنة التنفيذية اتخذت قرارها النهائي برحيل المدرب ماتياس يايسله، والمفاوضات مع أكثر من مدرب بدأت بعد مباراة الجندل، مضيفًا أن الإدارة ترغب في التعاقد مع مدرب حتى نهاية الموسم، في حال موافقة اسم مناسب، أو الاتجاه للتعاقد مع مدرب بعقد طويل.

لا يزال مستوى فريق الكرة بالنادي الأهلي، محل غموض كبير لدى الجماهير، في ظل النتائج المتذبذبة التي يعاني منها الفريق، رغم ما يمتلكه من عناصر أجنبية مميزة، مثل رياض محرز وفرانك كيسييه وفيرمينو، فضلًا عن المهاجم الإنجليزي إيفان توني، المنتقل حديثًا لصفوف الراقي.

وجه عبد العزيز العفالق، رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، ردًا حاسمًا على موضوع دعم برنامج الاستقطاب، في ظل الأزمة التي أثيرت مؤخرًا من قِبل النادي الأهلي، والتي تتعلق بغياب الدعم في صفقات الميركاتو الصيفي الماضي.

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، تعليقًا طريفًا على رسالة أحد مشجعي النادي الأهلي، والذي وجه إليه لومًا بشأن نتائج الفريق الأخيرة، وانهيار موسم الفريق مبكرًا مع المدرب الألماني ماتياس يايسله.

أصبح رحيل الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفريق مسألة وقت، وذلك بعدما طالب قطاع كبير من الجماهير بإنهاء رحلته في قلعة الراقي بسبب تذبذب النتائج.

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