سيناريو لويس كاسترو يتكرر .. الأهلي يضع نهاية رحلة ماتياس يايسله في ذلك الموعد!

هل نشهد رحيل ماتياس يايسله عن الأهلي خلال ساعات؟

أصبح رحيل الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفريق مسألة وقت، وذلك بعدما طالب قطاع كبير من الجماهير بإنهاء رحلته في قلعة الراقي بسبب تذبذب النتائج.

يايسله الذي أعاد الأهلي إلى الحلم الآسيوي، بدأ الموسم بأسوأ سيناريو ممكن، حيث ودع مبكرًا بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي من الدور نصف النهائي، بركلات الترجيح أمام الهلال، وجاء في المركز السابع من جدول دوري روشن، بـ7 نقاط بعد مرور خمس جولات، فيما فجر المفاجأة الكبرى بالخروج من دور الـ32 بكأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الخسارة أمام الجندل، الذي يلعب في دوري يلو.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن إدارة شركة النادي الأهلي، اتخذت قرارًا بضم بديل للألماني يايسله، ويُرجح أن تكون مباراة اليوم أمام الوصل الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ستكون الأخير لماتياس على رأس الجهاز الفني للفريق، فيما أكدت مصادر أخرى بأن المدرب الألماني مستمر في مهامه ولم يتم إبلاغه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأمر الإقالة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت التقارير مؤخرًا إلى تلقي الأهلي موافقة من البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق للنصر، على قيادة الراقي في المرحلة المُقبلة، فيما دخل النادي في مفاوضات مع أسطورة تشيلسي ومدربه الأسبق، فرانك لامبارد.

ورغم تفاؤله في مؤتمر مباراة الوصل، وتأكيده بأن الفريق قادر على مواصلة انتصاراته في مشواره الآسيوي، بعد الفوز على برسبوليس في الجولة الأولى بهدف نظيف، إلا أن ذلك لم يمنع يايسله من إبداء استيائه مما وصفه بعدم حصول الأهلي على الدعم الكافي هذا الموسم، وخسر الفريق مهاجمًا أجنبيًا وكان يجب تعويضه.

وفي حالة اتخاذ الأهلي قرارًا بإقالة يايسله عقب مواجهة الوصل، فإن سيناريو النصر سيكون قد تكرر مع النادي الجداوي، حيث وضعت إدارة الأصفر مباراة الشرطة العراقي في الجولة الأولى من النخبة الآسيوية، كنهاية رحلة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، وما ساعد على ذلك هو خروج النصر متعادلًا في تلك المواجهة بنتيجة (1-1).