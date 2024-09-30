"الأهلي مسحور" .. جمهور الراقي يثير الجدل بسبب تصريح قديم لعمر السومة!

ماذا قال عمر السومة؟

لا يزال مستوى فريق الكرة بالنادي الأهلي، محل غموض كبير لدى الجماهير، في ظل النتائج المتذبذبة التي يعاني منها الفريق، رغم ما يمتلكه من عناصر أجنبية مميزة، مثل رياض محرز وفرانك كيسييه وفيرمينو، فضلًا عن المهاجم الإنجليزي إيفان توني، المنتقل حديثًا لصفوف الراقي.

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الأهلي استهل موسم 2024-2025، بمغادرة بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، من الدور نصف النهائي، وفقد 8 نقاط في أولى خمس جولات من مسابقة دوري روشن، ليحتل المركز السابع، برصيد 7 نقاط، فيما فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصائه مبكرًا من دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الأولى في تاريخه، بعد خسارته أمام الجندل، الذي ينشط في الدرجة الأولى، بنتيجة (1-2).

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هذه النتائج دفعت بعض المتابعين، لاستعادة حوار سابق للنجم السوري عمر السومة، هداف الأهلي السابق، ومهاجم العربي القطري، والذي تحدث بشأن وجود سوء توفيق كبير يلازم الراقي في مواسمه الأخيرة.

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وقال السومة، عبر بودكاست الإعلامي أيمن جادة، إنه تحدث مع زملائه والجهاز الفني، إبان رحلته في الأهلي، بأن الفريق يعاني من سوء التوفيق، والذي يجعل اللاعبين غير قادرين على رؤية مرمى الخصم، خاصة في الموسم الذي شهد هبوط الراقي إلى دوري يلو للدرجة الأولى، كما استشهد بمباراة الأهلي وأبها، في دور الـ16 من كأس الملك، بالموسم الماضي، قائلًا إن أبها تلقى بطاقة حمراء، ورغم ذلك حقق فوزًا على الأهلي (2-1).

وأثارت كلمات السومة حالة من الجدل بين الجماهير، وسط تبرير للواقعة بأن الأهلي يعاني من الحسد أو السحر، فيما انتقد آخرون السومة بأنه يحاول تبرير سوء أداء الفريق، بنشر خزعبلات لا تمت للواقع بأي صلة، كما ذكر آخرون بأن الراقي لم يتعلم من درس الهبوط.