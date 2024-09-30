"اسمي ليس وليد اللذيذ" .. الفراج يرد ساخرًا على لوم مشجع الأهلي الذي توقع هبوط فريقه مجددًا

مشجع الأهلي يلوم وليد الفراج بسبب نتائج الفريق السيئة..

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، تعليقًا طريفًا على رسالة أحد مشجعي النادي الأهلي، والذي وجه إليه لومًا بشأن نتائج الفريق الأخيرة، وانهيار موسم الفريق مبكرًا مع المدرب الألماني ماتياس يايسله.

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وتسيطر حالة من الإحباط على جماهير الأهلي، بشأن نتائج الفريق هذا الموسم، بعد خروجه المبكر من دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بخسارة الجندل، ومن ثم خسارته المؤخرة أمام القادسية بهدف نظيف، في مباراة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، الأمر الذي دفع أحد الجماهير لتوقع خروج الفريق خالي الوفاض من سباق الدوري والآسيوية، كما ظهرت مطالبات عدة بإقالة المدير الفني ماتياس يايسله.

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وأرسل أحد جماهير الأهلي رسالة لوم، إلى وليد الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، قائلًا "منذ بداية الصيف تقول الأهلي يضم صفقات ويخوض موسمًا رائعًا، ولم نرَ الموسم الرائع أو الصفقات، وغالبًا هبوط ثاني".

وعلق الفراج على رسالة المشجع، قائلًا "والله أتمنى لكم الخير، ولكن اسمي وليد الفراج، وليس وليد اللذيذ، زودتوها عليّ، لست مسؤولًا في PIF، كان توقعًا مبنيًا على معطيات، وما صارت، لم تتحدث عن خالد العيسى (رئيس الأهلي)، وتحدث عني، أعتبرني تلفظت بكلمتين لأرفع معنوياتك، تحاسبني عليها؟ قلنا يارب الولد ينجح، سقط، هل تحاسب الرجل الذي كان يدعو له؟".

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وجاءت إشارة وليد الفراج، إلى سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، والمشرف على برنامج الاستقطاب، والذي تقرر رسميًا استمراره في منصبه، وفق قرار أعضاء الجمعية العمومية للرابطة بالإجماع على إعادة تعيين المجلس الحالي، برئاسة عبد العزيز العفالق، لينوبه سعد اللذيذ، وبعضوية عادل ملاوي وبيتر هتون ولميان بنت بهيان.

واستهل الأهلي موسم 2024-2025، بمغادرة بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد الخسارة أمام الهلال بركلات الترجيح في نصف النهائي، فيما فقد الراقي 8 نقاط في مشواره بدوري روشن، بعد مرور 5 جولات، ليحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط.