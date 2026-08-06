أين يمكنني شراء تذاكر كأس العالم 2026؟

أتيحت للمشجعين عدة فرص لشراء تذاكر كأس العالم الرسمية، وستتاح مرة أخرى عبر موقع "فيفا" (FIFA) من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. وبينما انتهت مراحل مبيعات سابقة مثل "سحب التذاكر المبكر" في أكتوبر و"سحب الاختيار العشوائي" في ديسمبر ويناير، ستكون هناك أيضاً "مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة" مع اقتراب البطولة في أوائل شهر أبريل. خلال نافذة المبيعات الرسمية الرابعة والأخيرة هذه، ستكون أي تذاكر متبقية متاحة للشراء بنظام أسبقية الحجز. لم يعلن "فيفا" عن عدد التذاكر التي سيتم طرحها أو المباريات المحددة، ولكن يتوقع أن يكون التوفر محدوداً مع نفاد سريع للكميات. لشراء التذاكر، يجب زيارة بوابة تذاكر FIFA الرسمية والتسجيل للحصول على حساب، ثم تسجيل الدخول للتحقق من توفر المقاعد.

هل يمكنني شراء تذاكر كأس العالم 2026 عبر مواقع ثانوية؟

إذا كنت تبحث عن وسيلة آمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكرك، فإن "سوق فيفا الرسمي لإعادة البيع والتبادل" هو القناة الرسمية الوحيدة لذلك. تم افتتاح هذا السوق في أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر موقع فيفا الرسمي للتذاكر. يتوفر سوق إعادة البيع للمقيمين في كندا وأمريكا وبقية دول العالم، بينما يخصص سوق التبادل (Mercado de Intercambio de la FIFA) للمقيمين في المكسيك. نصيحة رئيسية للمشترين من سوق إعادة البيع: التوفر قد يكون محدوداً للغاية، وتظهر التذاكر بشكل مفاجئ وغالباً مع اقتراب أيام المباريات. يُنصح المشجعون بالتحقق من المنصة باستمرار والتحرك بسرعة عند ظهور أي تذكرة مع تجهيز بيانات الدفع مسبقاً. كما ستوفر منصات إعادة البيع الثانوية مثل "StubHub" تذاكر للبطولة أيضاً.

هل ستكون هناك فرصة لشراء التذاكر مباشرة من الملعب؟

لا، لن تكون التذاكر متاحة للشراء من شبابيك الملاعب خلال كأس العالم 2026، حيث لا توجد مبيعات مباشرة في مراكز البيع التقليدية. يرجى ملاحظة أن موقع FIFA.com/tickets هو مركز المبيعات الرسمي والوحيد لضمان الحصول على تذاكر شرعية والوصول إلى كافة الخيارات المتاحة.

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