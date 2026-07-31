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Adhe Makayasa و علي رفعت

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رجل غير مناسب.. رئيس وزراء إنجلترا يطالب برحيل إنفانتينو من فيفا!

إنجلترا
كأس العالم

وصف رئيس الوزراء الإنجليزي آندي بيرنهام جياني إنفانتينو بأنه الشخص غير المناسب لقيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وذلك في أعقاب ردود فعل سلبية واسعة النطاق على خطط شركات الاستثمار الخاص لبيع حصص في كأس العالم. وأدان بيرنهام المقترحات التجارية المثيرة للجدل بعد استقالة أحد كبار المستشارين وتوحيد الاتحادات الإقليمية الرئيسية لمعارضة خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

  • بيرنهام يدين قيادة إنفانتينو

    شن برنهام هجوماً لاذعاً على قيادة إنفانتينو للفيفا في أعقاب موجة من ردود الفعل السلبية ضد خطط تسويق المنظمة. وقد اشتدت حدة المعارضة عقب استقالة المستشار البارز كارلوس كورديرو والمعارضة الرسمية من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية الوسطى لكرة القدم، ورأى بورنهام أن محاولة إنفانتينو بيع حصة في مسابقات الفيفا لمستثمرين من القطاع الخاص تمثل قرارًا معيبًا بشكل جوهري بالنسبة لمستقبل كرة القدم العالمية.

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    رئيس الوزراء يطالب بالتغيير

    وفي حديثه للصحفيين يوم الجمعة، أدان بيرنهام صراحةً مخطط الاستثمار في الأسهم الخاصة المقترح. وقال: «كان هذا اقتراحًا شائنًا»، قبل أن يشكك في مدى ملاءمة إنفانتينو للاستمرار في رئاسة الفيفا: «إن مجرد طرح هذه الفكرة يدل، في رأيي، على أنه ليس الرجل المناسب لقيادة هذه المنظمة».

  • رفض خطة الاستثمار في الأسهم الخاصة

    يعكس انتقاد بيرنهام اللاذع مقاومة عالمية أوسع نطاقاً، بما في ذلك الموقف الحازم الذي اتخذه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

    وفي بيان رسمي، رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خطط إنشاء شركة فيفا فوروارد، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم كذراع تجاري، وشدد على ضرورة الحفاظ على نزاهة البطولة الأبرز في عالم كرة القدم، قائلاً: «كأس العالم لكرة القدم هو قمة كرة القدم العالمية، ويستمد قوته من مشاركة جميع الاتحادات القارية والدول الرائدة في عالم كرة القدم.

    "وأي اقتراح ينطوي على خطر تقويض وحدة المسابقة وطابعها العالمي يجب إعادة النظر فيه."

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  • Gianni InfantinoGetty Images

    إنفانتينو يواجه ضغوطاً متزايدة

    أدى تضاؤل الدعم السياسي والمعارضة المحتملة من غالبية أصوات الاتحادات القارية إلى جعل خطط الفيفا للتسويق تتأرجح على حافة الانهيار. وفي ظل وجود كتلة معارضة تضم 136 اتحادًا عضوًا، يواجه إنفانتينو أزمة قيادة حقيقية قبل اتخاذ القرارات الرسمية.

    ويجب على الفيفا الآن أن تجري على وجه السرعة مراجعة شاملة لإطار حوكمتها وعمليات اتخاذ القرار لديها من أجل معالجة الانقسامات العالمية المتزايدة.