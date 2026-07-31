Goal.com
مباشرالتذاكر
Gianni InfantinoGetty Images
محمود خالد

"رجل ميت سيفقد منصبه قريبًا" .. كشف خطة انقلاب ضد إنفانتينو بعد قرار خصخصة كأس العالم!

كأس العالم

هل يتم الإطاحة بإنفانتينو من عرش كرة القدم..

أصبح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في موقف لا يُحسد عليه، في ظل التهديد الكبير الذي بات في انتظاره، من أجل البقاء في منصبه على عرش اللعبة.

وأثار إنفانتينو، جدلًا واسعًا، على خلفية المشروع الذي ينوي التوجه إليه، بإنشاء شركة تجارية جديدة، تدير بطولات الفيفا، على غرار كأس العالم.

هذا التوجه الذي أعلن عنه الفيفا، الثلاثاء، بالكشف عن خطط لتأسيس شركة بقيمة 20 مليار دولار، لإدارة كأس العالم، وفعاليات أخرى، فضلًا عن طرح حصص بنسب تصل إلى 20% لمستثمرين خارجيين، أثار حالة من الاعتراض الجماعي، والذي دفع الاتحاد الأوروبي "يويفا"، لإعلان مقاطعة أي مسابقة تابعة للفيفا، إذا ما ظل قائمًا على هذا المشروع.

ورفض الاتحاد الأوروبي، في بيانه، ما وصفه بالتعامل مع كأس العالم كمنتج استثماري، لواحدة من أعظم الموروثات الرياضية لكرة القدم، والتي بنيت على يد اللاعبين والمنتخبات والمشجعين، ولا يمكن التنازل عن أي جزء من ذلك للمستثمرين من القطاع الخاص، معلنًا أن "المونديال ليس للبيع".

وبالمثل، وجه كل من الاتحادين الآسيوي وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، انتقادًا شديد اللهجة، تجاه الفيفا، بداعي عدم فتح باب التشاور إزاء ذلك القرار.

  • إنفانتينو "رجل ميت يمشي على الأرض"

    وذكر الصحفي الرياضي رومان مولينا، بأن جياني إنفانتينو، بات بمثابة "رجل ميت يمشي على الأرض"، بعدما فقد دعم أغلب المسؤولين الآخرين في الاتحاد الدولي، بداعي انحيازه السياسي غير المشروط للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلًا عن اسلوبه الإداري في اتخاذ جميع القرارات دون أن يكون مسؤولًا أمام أحد.

    وأضاف مولينا، عبر منصة (إكس)، أن التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها كيفن لامور، مدير العمليات في الفيفا، جاءت بداعي معرفته بأن الأمين العام للفيفا، ماتياس جرافستروم، قد نأى بنفسه عن إنفانتينو ويخطط لانقلاب ضده.

    وتابع "الدائرة المقربة جدًا من إنفانتينو، حذرته منذ أشهر، في الوقت الذي يتمتع فيه جرافستروم وجيلسون فيرنانديز (نائب رئيس الاتحادات الأعضاء في الفيفا)، بعلاقة قوية، وأنهما ينتظران اللحظة المناسبة لتوجيه الضربة إليه.

    حالة الارتياب وصلت إلى ذروتها، شأنها شأن المؤامرات السياسية؛ وإنفانتينو فقد السيطرة على الفيفا، وسيفقد منصبه قريبًا".

    • إعلان
  • Infantino CeferinGetty Images

    استقالة كبير مستشاري إنفانتينو

    وأعلن كارلوس كورديرو، كبير مستشاري رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، عن استقالته بشكل رسمي، وتبرأه الكامل من خطة المستثمرين، مؤكدًا أنه لم يكن له أي دور في هذا المقترح، والذي يعارضه بشدة، كما وصفه بأنه صفقة سيئة للاتحادات الأعضاء وصفقة سيئة لكرة القدم ومستقبل اللعبة على المستوى البعيد.

    وبخلاف ذلك، فقد صرّح كيفن لامور، مدير العمليات التشغيلية، الذي انضم لجبهة المعارضة، لوكالة أسوشيتد برس، بأن موظفي الاتحاد الدولي تعرضوا للتضليل بسبب انعدام الشفافية، بشأن التخطيط لهذا المشروع الاستثماري الكبير، مضيفًا "الكوادر الإدارية تستحق الأفضل بدلًا من أساليب الاحتقار والترهيب".

    وأضاف: "إنه مشروع شخص واحد، ولا ينبغي لهذا المشروع أن يمضي قدمًا، فقد حان الوقت ليتخذ القادة السياسيون في كرة القدم القرارات الصحيحة ويوجهوا الأسئلة الصحيحة لأنفسهم".

    وتابع لامور حديثه قائلًا: "وإذا كان هذا يعني فقدان وظيفتي فليكن، سأتفهم هذا القرار وأحترمه، وعلى الأقل سأنام جيدًا الليلة".

  • Gianni InfantinoGetty Images

    إنفانتينو يدافع .. ومكاسب خيالية في انتظاره

    من جانبه، أصدر الاتحاد الدولي "فيفا" بيانًا رسميًا، من أجل محاولة تهدئة الشارع الرياضي، معلنًا "نحترم الآراء والمخاوف التي أُثيرت علنًا ونؤكد التزامنا بإجراء مشاورات مفتوحة وديمقراطية لضمان تمكن كل اتحاد عضو من التعبير عن رأيه، لا أحد يبيع كرة القدم وهذا أمر لن يقبله الفيفا أبدًا".

    ونوّه رئيس الفيفا بأن تطوير الجانب التجاري لكرة القدم، يمثل المرحلة الطبيعية في مسيرة نمو اللعبة وتطورها، في ظل التوسع المستمر لبطولات الفيفا وارتفاع قيمتها الاقتصادية، متابعًا أن الفيفا سيواصل إدارة كرة القدم، دون أي تدخل خارجي، وستظل بطولاته الكبرى، مثل كأس العالم (للرجال والسيدات)، والتي ستظل كما هي دائمًا".

    وفي هذا السياق، فقد أشارت صحيفة "تايمز"، إلى أن إنفانتينو قد تم ترشيحه لوظيفة مذهلة براتب مليون جنيه استرليني أسبوعيًا، إذا ما نجح مخططه المثير للجدل، في الوقت الذي يأمل فيه لنيل تمويل خاص لمشروعه "FIFA Forward Enterprise (EFE)"، بنحو 3.1 مليار استرليني، بحلول شهر أكتوبر المُقبل.

    وبحسب التقارير، فإن الاتحاد الدولي استعان ببنك جي بي مورجان الأمريكي كمستشار، وإذا ما تمت الموافقة على الخطة، فمن المتوقع أن تشتري شركة Thrive Eternal، حصة 20% من المشروع المدر للدخل، علمًا بأن جوشوا كوشنر، الرئيس التنفيذي للشركة، هو شقيق جاريد كوشنر، الذي يعد صهر دونالد ترامب.

    وفي حالة رحيله عن منصبه، مع انتهاء ولايته الرئاسية في 2031، فإن إنفانتينو بات مرشحًا للحصول على منصب جديد في الشركة الجديدة، قد يصل فيه راتبه السنوي إلى 47 مليون جنيه استرليني، والذي سيمثل قفزة نوعية لراتب رئيس الفيفا، الذي يتقاضى 4.46 مليون استرليني سنويًا.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Trump InfantinoGetty Images

    علاقة إنفانتينو بالرئيس ترامب

    وزادت العلاقة الوثيقة بين إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من حدة الجدل، في الفترة الماضية، والتي تجلّت في منحه جائزة السلام، التي تمنح من الفيفا لأول مرة، ضمن مراسم قرعة نهائيات كأس العالم 2026، والذي تبين أن قرار التكريم جاء بشكل انفرادي من قِبل رئيس الفيفا، فضلًا عن واقعة المونديال المثيرة للجدل، والتي تمثلت في قرار تعليق عقوبة مهاجم المنتخب الأمريكي، فولارين بالوجن، ومشاركته في مباراة دور الـ16، رغم طرده في المواجهة السابقة أمام البوسنة والهرسك، بعد مكالمة من ترامب، الذي طالبه بإعادة النظر في قرار الطرد.