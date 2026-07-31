"رجل ميت سيفقد منصبه قريبًا" .. كشف خطة انقلاب ضد إنفانتينو بعد قرار خصخصة كأس العالم!

أصبح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في موقف لا يُحسد عليه، في ظل التهديد الكبير الذي بات في انتظاره، من أجل البقاء في منصبه على عرش اللعبة.

وأثار إنفانتينو، جدلًا واسعًا، على خلفية المشروع الذي ينوي التوجه إليه، بإنشاء شركة تجارية جديدة، تدير بطولات الفيفا، على غرار كأس العالم.

هذا التوجه الذي أعلن عنه الفيفا، الثلاثاء، بالكشف عن خطط لتأسيس شركة بقيمة 20 مليار دولار، لإدارة كأس العالم، وفعاليات أخرى، فضلًا عن طرح حصص بنسب تصل إلى 20% لمستثمرين خارجيين، أثار حالة من الاعتراض الجماعي، والذي دفع الاتحاد الأوروبي "يويفا"، لإعلان مقاطعة أي مسابقة تابعة للفيفا، إذا ما ظل قائمًا على هذا المشروع.

ورفض الاتحاد الأوروبي، في بيانه، ما وصفه بالتعامل مع كأس العالم كمنتج استثماري، لواحدة من أعظم الموروثات الرياضية لكرة القدم، والتي بنيت على يد اللاعبين والمنتخبات والمشجعين، ولا يمكن التنازل عن أي جزء من ذلك للمستثمرين من القطاع الخاص، معلنًا أن "المونديال ليس للبيع".

وبالمثل، وجه كل من الاتحادين الآسيوي وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، انتقادًا شديد اللهجة، تجاه الفيفا، بداعي عدم فتح باب التشاور إزاء ذلك القرار.