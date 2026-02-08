Oliver Maywurm

مراسل كرة القدم الألمانية والأوروبية

محرر GOAL DE / SPOX

السيرة الذاتية: نشأت بالقرب من مدينة ترير الجميلة، أقدم مدينة في ألمانيا. بعد دراسة اللغة الألمانية، قمت بتدريب في GOAL ونجحت بما يكفي لاحقًا لأبدأ فترة التدريب العملي في ميونيخ. منذ 2017 وأنا أعمل كمحرر في GOAL وSPOX.

⚽ كيف دخلت عالم كرة القدم:

طالما أتذكر، كان الشاب لارس ريكن في منتصف التسعينيات هو أول بطل في طفولتي. وفوز ألمانيا ببطولة أوروبا 1996، أول بطولة كبرى تابعتها بوعي، جعلني أعشق كرة القدم منذ ذلك الحين.

التركيز الرئيسي في عملي:

البحث وكتابة الأخبار (خاصة أخبار الانتقالات)

تفويض مقالات SEO

أفضل لحظات كرة القدم بالنسبة لي:

هدف أوليفر بيرهوف الذهبي في نهائي يورو 1996، هدف ماريو جوتزه الحاسم في نهائي كأس العالم 2014. وأقل وضوحًا ولكنه ذو معنى كبير: مشاهدة، عندما كنت في السابعة من عمري، كيف أخرج فريقنا من ترير إنراخت حامل لقب كأس الاتحاد الأوروبي شالكه ثم حامل لقب دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند من كأس ألمانيا.