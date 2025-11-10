Gerard Pique Rebel UnitedGOAL
Oliver Maywurm

"كل فوز على ريال مدريد له رمزية خاصة" .. كيف أصبح جيرارد بيكيه رمزًا يتجاوز عالم كرة القدم؟

تقدم Rebel United لاعبين يفضلون السباحة عكس التيار. الجزء السابع يتناول جيرارد بيكيه، الذي اكتسب شهرة كبيرة خارج الملاعب بفضل فخره الكتالوني وروحه الابتكارية.

"كانت أصعب مباراة"، قال جيرارد بيكيه بعد فوز برشلونة 3-0 على لاس بالماس، وهو فوز بدا عادياً للوهلة الأولى. لكن اليوم الذي أقيمت فيه تلك المباراة هو ما جعلها صعبة للغاية بالنسبة لبيكيه. ففي عصر يوم 1 أكتوبر 2017، كان المدافع العالمي السابق مشغولاً بأمور أخرى غير كرة القدم.

ففي ذلك الأحد، كان بيكيه يفكر في أمر أكثر أهمية بالنسبة له. وهو الاستفتاء الذي كان من المقرر أن يقر استقلال كتالونيا عن إسبانيا، والذي كان بيكيه قد أدلى بصوته فيه قبل ساعات قليلة. "كان يوماً صعباً. أنا كتالوني وأشعر أنني كتالوني، اليوم أكثر من أي وقت مضى. أنا فخور بسلوك الناس في كتالونيا. التصويت حق يجب الدفاع عنه"، قال بيكيه وهو يذرف الدموع.

وقد أقيمت مباراة لاس بالماس بحذر أمام أبواب مغلقة، وكان ملعب كامب نو الضخم خالياً من الجماهير. وفي الوقت نفسه، كانت هناك مشاهد درامية تجري في الخارج، حيث قامت الشرطة الإسبانية في بعض الأحيان بقمع الاستفتاء بالقوة.

  • كتالونيا أولًا!

    على الرغم من أن 90 في المائة من المصوتين صوتوا لصالح الاستقلال، إلا أن المجتمع الأوتونومي في شمال شرق إسبانيا حُرم من الاستقلال لأن الحكومة الإسبانية لم تعترف بالنتيجة. بالنسبة لبيكيه، الذي يصف نفسه بأنه كتالوني فخور وإسباني في الوقت نفسه، كانت النتيجة مريرة.

    كان المدافع العملاق قد بذل جهودًا مكثفة قبل الاستفتاء لحث أكبر عدد ممكن من الناس على المشاركة في التصويت. وأصبح أكثر فأكثر أحد رموز السعي الكتالوني نحو الاستقلال.

    وقد شعر بيكيه بألم شديد بعد الاستفتاء مباشرة بما يعنيه ذلك بالنسبة لسمعته في بقية أنحاء البلاد. خلال تدريب علني للمنتخب الإسباني استعدادًا لمباراة تصفيات كأس العالم ضد ألبانيا في أوائل أكتوبر 2017، لم يكتف بعض المشاهدين بالصياح على نجم برشلونة آنذاك، بل قاموا أيضًا بإهانته. "بيكيه، اغرب عن وجهنا" كان مكتوبًا على إحدى اللافتات والملصقات الموجهة ضد المدافع. بعد حوالي 20 دقيقة فقط، اضطر الفريق إلى إيقاف التدريب بسبب الأجواء العدائية.

    • إعلان
  • Gerard PiqueGetty

    جيرارد بيكيه: بين عالمين في المنتخب الوطني

    في اليوم السابق، كان بيكيه قد قدم استقالته بالبكاء إلى المدرب الوطني آنذاك جولين لوبيتيجي، لكن الأخير رفضها. في اليوم التالي لوقف التدريبات، ظهر بيكي في مؤتمر صحفي أمام الجمهور وأراد إظهار التماسك.

    وأكد أنه سرعان ما تخلص من فكرة إنهاء مسيرته مع المنتخب الإسباني قبل الأوان: "أنا ألعب مع إسبانيا منذ ما يقرب من عشر سنوات. لن أختفي الآن من الباب الخلفي"، قال اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا آنذاك، ورفض في المقابل أن يتخذ موقفًا علنيًا من استقلال كتالونيا: "نحن لاعبو كرة القدم شخصيات عالمية، لا يمكننا أن ننحاز إلى جانب واحد. في هذه الحالة السياسية الصعبة، الحوار هو السبيل الوحيد، وإلا ستزداد الأمور سوءًا. من يهتم برد فعلي؟ يمكنني أن يكون لي رأيي الخاص. الكثيرون يريدون الاستقلال، والكثيرون لا يريدونه".

    ومع ذلك، كان بيكيه في كثير من الأحيان في موقف حرج بين العالمين في محيط المنتخب الوطني. كانت التوترات بين أيقونة برشلونة الفخورة ونجوم نظيرتها من العاصمة الإسبانية عميقة للغاية، ليس فقط بسبب التنافس المعروف بين ناديي برشلونة وريال مدريد.

  • FBL-LIGA-ESP-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    جيرارد بيكيه ساهم في تحقيق أمجاد لبرشلونة وإسبانيا

    "كل فوز على ريال مدريد له رمزية خاصة"، قال بيكيه بعد فوزه في مباراة الكلاسيكو في مارس 2019، وكان من الواضح للجميع أنه كان يشير في هذه الجملة إلى التوترات السياسية بين الناديين.

    في الوقت نفسه، كانت تربطه علاقة حب وكراهية مع أسطورة ريال مدريد سيرخيو راموس. "أنا أدافع عن ألواني، وبيكيه يدافع عن ألوانه. وعندما ندافع عن نفس الشيء، نفعل ذلك معًا. لكن لا تتوقعوا أن أعانقه بعد مباراة الكلاسيكو"، قال راموس ذات مرة. على الرغم من أنهما لم يتفقوا أبدًا بشكل واضح، إلا أن بيكيه وراموس احتفلا جنبًا إلى جنب بنجاحات هائلة.

    في بطولة كأس العالم 2010 وبطولة كأس أمم أوروبا 2012، كانا لاعبين أساسيين في دفاع إسبانيا وساهما بشكل حاسم في أكثر العصور نجاحًا للمنتخب الإيبيري. بيكيه، الذي نشأ في أكاديمية لا ماسيا الشهيرة التابعة لبرشلونة، غادر البلوجرانا في سن 17 عامًا متجهًا إلى مانشستر يونايتد. بعد أن حُرم من تحقيق انطلاقة كبيرة هناك، عاد إلى برشلونة في عام 2008 وأصبح أحد أعمدة العصر تحت قيادة بيب جوارديولا.

  • Barcelona v Athletic Club - Copa del Rey FinalGetty Images Sport

    جيرارد بيكيه تصدر عناوين الصحف خارج الملعب أيضًا

    ظهر لأول مرة في المنتخب الوطني عام 2009، وأضفى على بطل أوروبا لعام 2008 قطعة أخرى من أحجية اللغز، كانت مهمة للهيمنة الإسبانية في تلك السنوات. جمع بيكيه بين القوة في المواجهات الثنائية، والقوة في الكرات الهوائية، والتمركز المتميز، والأناقة في التعامل مع الكرة، ليصبح بذلك نموذجًا مثاليًا للمدافع الإسباني. لكنه كان قد تصدر عناوين الصحف خارج الملعب منذ أول بطولة كبرى له، وهي كأس العالم 2010.

    فقد وضع في ذلك الوقت حجر الأساس لعلاقته الطويلة الأمد مع المغنية شاكيرا، التي أنجب منها طفلين. غنت الكولومبية أغنية "Waka Waka"، الأغنية الرسمية لكأس العالم في جنوب إفريقيا، وبعد أن تعرف عليها بسبب ظهوره القصير في الفيديو الموسيقي المصاحب للأغنية، انتقل بيكيه إلى الهجوم. "قلت لها إننا يجب أن نصل إلى النهائي حتى أتمكن من رؤيتها مرة أخرى - فقد غنت في النهائي"، كشف الإسباني لاحقًا لموقع Mail Online.

    كما هو معروف، نجح كلا الخطتين. وصلت إسبانيا إلى المباراة النهائية، وتوجت بطلة للعالم بفوزها على هولندا، وفاز بيكيه بقلب شاكيرا. استمرت السعادة لمدة أحد عشر عامًا، وفي صيف 2022 تم الإعلان عن انفصالهما. يُقال إن بيكي خان شاكيرا، وفي الأشهر التي تلت انفصالهما، تطورت العلاقة بينهما إلى حرب كلامية في بعض الأحيان.

  • FBL-ESP-CORRUPTION-JUSTICEAFP

    جيرارد بيكيه: أفكار ثورية في عالم التنس

    بعد عدة أشهر من انفصاله عن شاكيرا، أعلن بيكيه أيضًا اعتزاله كرة القدم الاحترافية، وأنهى مسيرته في نهاية عام 2022. وكان قد اعتزل اللعب مع المنتخب الوطني بعد خسارة إسبانيا المخيبة للآمال في دور الـ16 من كأس العالم 2018. لكنه لعب مرة أخرى مع المنتخب الوطني الكتالوني غير المعترف به من قبل الفيفا، واحتفل معهم في مارس 2019 بفوز 2-1 في مباراة ودية ضد فنزويلا.

    ومع اقتراب مسيرته من نهايتها، بدأ بيكيه في الانخراط أكثر فأكثر في أنشطة خارج نطاق مهنته كلاعب كرة قدم محترف. من خلال شركته الاستثمارية Kosmos، أحدث ثورة في كأس ديفيس للتنس، التي أصبحت تُقام بشكل مؤقت في صيغة جديدة منذ عام 2019.

    بعد خلافات مع الاتحاد الدولي للتنس (ITF)، تم إنهاء المشروع في عام 2023، لكن بيكي لا يزال يتمتع بروح الابتكار في مجال التنس: "التنس رياضة رائعة، لكن الإحصاءات تظهر أن عدد الأشخاص الذين يلعبون التنس آخذ في التناقص"، قال لاعب كرة القدم السابق في بودكاست في فبراير. وأضاف بقلق: "سيفقد التنس مشجعيه إذا لم يجد أحد حلولاً"، وقدم اقتراحات للتحسين: "لماذا يُسمح بضربتين إرسال؟ إذا أخطأت في الضربة الأولى، فإن النقطة تذهب إلى الخصم. وإلا، فإنها 30 ثانية إضافية من شخص يضرب الكرة على الأرض. الناس لا يريدون مشاهدة ذلك. كما أنهم لا يريدون مشاهدة مباراة مدتها خمس دقائق مع تعادل، وأفضلية، وتعادل، وأفضلية. يجب أن يكون هناك نقطة حاسمة عند التعادل".

  • UAE-SOCCER-AWARDSAFP

    جيرارد بيكيه أطلق دوري الملوك

    كان بيكيه مدفوعًا بنفس الدافع الذي دفعه إلى لعب التنس عندما أسس دوري الملوك في عام 2022. وهو دوري صغير يهدف إلى توفير بديل لكرة القدم الكلاسيكية، خاصة للمشجعين الشباب.

    "فكرنا في كيفية جعل كرة القدم أكثر تسلية من خلال استعارة عناصر من رياضات أخرى مثل كرة السلة أو كرة الماء. أردنا أيضًا أن نجعل المزيد من الأشياء تحدث لتحويل كرة القدم إلى لعبة فيديو حقيقية"، هكذا يشرح أوريول كيرول، المدير التنفيذي لدوري الملوك، الأفكار الكامنة وراء هذا المشروع.

    "ما نحاول القيام به هنا هو عكس كرة القدم الحقيقية"، كما قال بيكيه نفسه ذات مرة في برنامج ZDF-Sportstudio. إلى جانب الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم، يلعب نجوم البث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في Kings League، حيث يكون عامل الترفيه هائلاً.

  • FBL-EURO-2024-MATCH45-ESP-GERAFP

    جيرارد بيكيه: مالك نادي أندورا لكرة القدم

    بيكيه ليس ثوريًا فحسب، بل لا يزال نشطًا في كرة القدم الكلاسيكية. منذ نهاية ديسمبر 2018، أصبح مالكًا لنادي أندورا لكرة القدم في عاصمة الدولة الصغيرة الواقعة بين فرنسا وإسبانيا. الهدف البعيد، كما هو الحال دائمًا مع بيكيه، كبير جدًا: "يومًا ما، ستعزف أنشودة دوري أبطال أوروبا في أندورا"، كما وعد بعد بضعة أشهر من انضمامه.

    على أي حال، عندما وصل بيكيه، كان النادي لا يزال يلعب في الدوري الإسباني الخامس، ولكن بعد ثلاث سنوات ونصف، صعد إلى الدوري الثاني. سرعان ما تم تصحيح الهبوط المؤقت إلى الدوري الثالث في عام 2024، ويحتل أندورا حالياً مركزاً متوسطاً في الدوري الثاني.

    يوضح حادث وقع في أوائل أكتوبر مدى اهتمام بيكيه بهذا المشروع. في مباراة خسرها أندورا 1-2 على أرضه أمام ليجانيس، كان اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا غير راضٍ بشكل واضح عن أداء الحكم.

    كما ذكر الحكم ساول آيس ريج في تقريره، ذهب بيكيه بعد المباراة إلى غرفة الحكام وصرخ: "هذا عار لعين! افعل ما تريد واكتب ذلك في تقريرك إذا أردت". لطالما عُرف بيكيه بآرائه الصريحة.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس