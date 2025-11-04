"لقد تعلمت الدرس من هبوط بيرنلي" .. حيلة ذكية من كومباني للتهرب من جدل تعيين حكم "مُعاقب" لمعركة باريس سان جيرمان!

في المؤتمر الصحفي لفينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، تحدث المدرب البلجيكي عن المواجهة المرتقبة مع باريس سان جيرمان في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تطرق الصحفييون إلى موضوع تعيين الحكام في المباراة الكبيرة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أسند إلى الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني، مهمة إدارة مباراة باريس سان جيرمان وضيفه بايرن ميونخ، رغم القرارات الصادرة بحقه مؤخرًا في وطنه إيطاليا، بعد اتخاذه عدة قرارات خاطئة خطيرة.

ففي نهاية الأسبوع الماضي، سُمح له فقط بالتحكيم في دوري الدرجة الثانية وقاد المباراة بين فيرتوس إنتيلا ونادي إمبولي، ورغم ذلك منحه الاتحاد الأوروبي مهمة إدارة واحدة من أهم المعارك على مستوى قارة أوروبا.