مودريتش في ريال مدريد .. أليجري يحلم في عودة الأسطورة برفقته إلى الملكي

ذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت مؤخرًا أن ريال مدريد يفكر في استبدال المدرب ألفارو أربيلوا بالمدرب ماسيميليانو أليجري من ميلان في الموسم المقبل.
ووفقًا لصحيفةتوتوسبورت، فإن أليجري قد وضع شرطين مذهلين لقبول العرض من البرنابيو.
وفقًا للتقرير، فإن أولها هو أن أليجري سيتمكن من إحضار لوكا مودريتش من ميلانو. يريد المدرب البالغ من العمر 58 عامًا أن يكون الكرواتي ضمن طاقمه التدريبي، على الأرجح كأحد المدربين المساعدين. مودريتش، الذي لعب في ريال مدريد من 2012 إلى 2025، يفهم عقلية النادي الملكي بالتفصيل ويمكنه أيضًا أن يكون جسرًا بين الماضي والمستقبل.
لا يزال مودريتش يحظى بتقدير كبير في مدريد، فقد أشاد به مؤخرًا نجم ريال مدريد الهجومي فينيسيوس جونيور في مقابلة مع المذيع إيباي يانوس: "مودريتش لاعب فريد من نوعه. إنه الأفضل في العالم، كان كذلك العام الماضي في ريال مدريد والآن في ميلان أيضًا".
بالنسبة لريال مدريد، سيكون ذلك بمثابة عودة أحد أهم اللاعبين في القرن الحالي. غادر لاعب الوسط مدريد الصيف الماضي بعد 13 عامًا و597 مباراة وانتقل إلى ميلان. في النادي الإيطالي الكبير، يثبت اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا هذا الموسم أنه لا يزال قادرًا على لعب دور مهم على أعلى مستوى.
أصبح مودريتش لاعبًا أساسيًا في وسط الملعب في ميلان على الفور، وهو لاعب لا غنى عنه لأليجري، الذي انضم أيضًا إلى الروسونيري للمرة الثانية الصيف الماضي. إذا أراد أليجري بالفعل الانتقال إلى ريال مدريد وأخذ مودريتش معه، فسيتعين بالطبع توضيح ما إذا كان اللاعب الكرواتي سيواصل مسيرته الكروية أم لا. يتمتع مودريتش بخيار تمديد عقده مع ميلان، الذي ينتهي في نهاية الموسم، لمدة عام آخر. وما زال من غير الواضح ما إذا كان اللاعب المخضرم، الذي سيلعب آخر بطولة كبرى له مع كرواتيا في كأس العالم الصيف المقبل، سيستفيد من هذا الخيار.
الشرط الثاني الذي سيضعه أليجري يتعلق باللاعبين في فريق البلانكوس. وفقًا لصحيفة توتوسبورت، فإن المدرب الإيطالي لا يريد فقط مودريتش في طاقمه التدريبي، بل يريد أيضًا أدريان رابيو في فريق ريال مدريد في العاصمة الإسبانية.
بعد رحيله المضطرب عن أولمبيك مرسيليا، انتقل رابيو أيضًا إلى ميلان الصيف الماضي. هناك، تحت قيادة أليجري، الذي عمل معه سابقًا في يوفنتوس، يعد رابيو أحد اللاعبين الأساسيين، حيث ينظم مع مودريتش خط وسط الفريق الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي.
ينتهي عقد رابيو في ميلان في عام 2028، لذا سيتعين على ريال مدريد دفع تعويض عن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 30 عامًا. بعد رحيل لاعبي الوسط البارزين توني كروس (سينهي مسيرته في 2024) ومودريتش بعد عام، قرر ريال مدريد في البداية عدم التعاقد مع بديل خارجي للوسط. وبدلاً من ذلك، كان من المفترض تعويض الخسائر باللاعبين الموجودين، ولكن يبدو أن هناك تغيير في التفكير الآن.
لذلك، من المفترض أن تكون إحدى أولويات مسؤولي ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة هي التعاقد مع لاعب وسط جديد. ومن غير الواضح ما إذا كان رابيو يتناسب مع الملف الشخصي المطلوب. وفقًا للتقارير الأخيرة، يبدو أن نجم مانشستر سيتي رودري هو اللاعب المفضل للريال.
في غضون ذلك، سعى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إلى جذب أليجري إلى البرنابيو مرتين. في عامي 2019 و2021، سعى ريال مدريد إلى التعاقد مع الإيطالي، الذي وافق شفهيًا على العرض في عام 2021. لكن يوفنتوس تمكن في النهاية من إقناع مدربه السابق الناجح بالعودة، وتولى كارلو أنشيلوتي مهام التدريب في ريال مدريد بدلاً منه.
خليفته تشابي ألونسو، الذي بدأ عمله وسط توقعات كبيرة، أصبح منذ يناير الماضي جزءًا من الماضي. قام ريال مدريد على الفور بتعيين بديل داخلي، حيث تمت ترقية ألفارو أربيلوا من كاستيا. لكن أربيلوا أيضًا على وشك الرحيل بعد بعض النتائج المخيبة للآمال، مثل الهزيمة الأخيرة 0-1 على أرضه أمام خيتافي، وقد يضطر إلى ترك منصبه في الصيف وفقًا لتقارير وسائل الإعلام. وفقًا لصحيفة كورييري ديلو سبورت، فإن ألي[ري، الذي يمتد عقده مع ميلان حتى عام 2027، يعد خيارًا جادًا لخلافة أربيلوا.