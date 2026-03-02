"إذا لم تحتفل بهدفك اعتزل كرة القدم" .. ناجلسمان يستشهد بالألعاب الأولمبية لانتقاد لاعبي ألمانيا!

"عندما ألاحظ شيئًا كهذا لدى أحد لاعبينا، أقوم بتدوينه على الفور"، كشف ناجلسمان في مقابلة مع مجلة "كيكر" أن عدم الفرح بتسجيل هدف يزعجه للغاية. وقد لاحظ بشكل عام نزعة إلى نقص العاطفة في كرة القدم، لكن الألعاب الأولمبية الشتوية قدمت له مؤخرًا برنامجًا إيجابيًا مختلفًا.

"أجد العاطفة رائعة في الرياضة الأولمبية على وجه الخصوص"، أكد ناجلسمان، الذي يمكنه "استخدام" هذه الانطباعات في عمله "لتحفيز اللاعبين على أن كل حركة يمكن أن تكون مهمة، وأنه يمكن الاحتفال بكل حركة. تدخل جيد، فوز في صراع ثنائي، تسديدة جيدة أو حتى الهدف نفسه".

وقدم المدرب البالغ من العمر 38 عامًا مثالًا ملموسًا من تجربته في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة: "عندما يتأهل أول اثنين في التصفيات التمهيدية في سباق التزلج المتعرج، فإنهم يفرحون للغاية!" في كرة القدم، على العكس من ذلك، يفتقد "بسبب تكرار المباريات، العاطفة في ما يسمى بالانتصارات السهلة أو الأهداف السهلة".