"أشعر بالأسف تجاه 75 ألف شخص": مدرب هوفنهايم غاضب من الحكم بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ!

الركلة الجزائية المثيرة للجدل التي أدت إلى تقدم بايرن ميونخ، والبطاقة الحمراء الأكثر إثارة للجدل التي حصل عليها مدافع هوفنهايم كيفن أكبوجوما، تسببتا في استياء فريق هوفنهايم الخاسر بعد هزيمته 1-5 مساء الأحد.
ركلة جزاء وبطاقة حمراء تثيران غضب هوفنهايم: "ماذا يمكنني أن أقول؟"
"ماذا يمكنني أن أقول؟" هز لاعب الوسط جريشا بروميل كتفيه بيأس أمام كاميرات دازون عندما عُرضت له المشاهد مرة أخرى على الشاشة. وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يتحلى الحكم توبياس شتييلر بمزيد من الحساسية، خاصة في قراره بطرد أكبوجوما بالبطاقة الحمراء: "يمكن تفسير الأمر بطريقة أو بأخرى، ولكن إذا تم اتخاذ قرار بطردنا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 17، فسيكون الأمر صعبًا في ميونخ. أعلم أنه من الصعب على الحكام اتخاذ قرارات في مثل هذه المواقف الصعبة أسبوعًا بعد أسبوع. لا أريد أن أكون في مكانهم".
بعد صراع بين أكبوجوما ولاعب بايرن لويس دياز في منطقة جزاء هوفنهايم بعد ربع ساعة من اللعب، سقط فيه الكولومبي على الأرض، أشار شتييلر إلى نقطة الجزاء. كان قرارًا صعبًا بنسبة 50:50، لكنه كان مبررًا في النهاية. نظرًا لأن أكبوجوما منع فرصة تهديف واضحة لبايرن ميونخ بلمسه الخفيف، طرد الحكم مدافع هوفنهايم بالبطاقة الحمراء. كان قرارًا صارمًا وفقًا للقواعد، ولكنه كان قرارًا أكثر صرامة، حيث كان بإمكان شتييلر أن يكتفي بإشهار البطاقة الصفراء ، حتى لا يتسبب في حسم المباراة مبكرًا.
ورداً على سؤال الصحفي عما إذا كان على شتييلر أن يعيد مشاهدة المشهد على شاشة تقنية الفيديو، أجاب بروميل: "نعم، بالطبع. لكنني سئمت قليلاً من موضوع الحكم بالفيديو. بالطبع، عندما يكون الأمر كذلك، يمكنك إعادة مشاهدة المشهد. أكبو لم يكن في حالة سيطرة، كان نصفه في الهواء وتم سحبه قليلاً. هذا مؤلم، لأنه في النهاية يحدد نتيجة المباراة".
سجل هاري كين ركلة الجزاء في الدقيقة 20 ليمنح بايرن ميونيخ التقدم، بعد أن قدم الفريق الثالث في الترتيب أداءً جيدًا في المراحل الأولى من المباراة.
وعلى الرغم من النقص العددي، نجح هوفنهايم في الصمود أمام المتصدر، وجعل المباراة مفتوحة، وبعد عدة فرص ضائعة، نجح أندريه كراماريتش في تسجيل هدف التعادل المستحق في الدقيقة 35.
لكن هدفين متتاليين لبايرن من كين - مرة أخرى من ركلة جزاء - ودياز قبل نهاية الشوط الأول حسموا المباراة، وفي الشوط الثاني أضاف دياز هدفين آخرين ليرفع النتيجة إلى 5-1.
في الوقت نفسه، أبدى حارس مرمى هوفنهايم أوليفر باومان غضبه من قرار شتييلر بإعطاء ركلة جزاء وطرد أكبوجوما: "لا فائدة من ذلك"، قال في البداية بتهكم عندما سئل في دازون عما إذا كان يريد مشاهدة المشهد. "حسناً. على الأقل يمكنه مشاهدته مرة أخرى"، أكد حارس المرمى الوطني بعد أن شاهد الصور.
لم يستطع فهم الأسباب التي قدمها له شتييلر على أرض الملعب: "قال لي إنه أكبوجوما قام يسحب دياز إلى أسفل. لم أرَ أي ذراع هناك - إنه يدفعه، حسناً. لكنني لا أرى أنه يسحبه إلى أسفل بشكل واضح".
كما علق مدرب هوفنهايم كريستيان إيلزر بعد صافرة النهاية على المشهد الذي أثار الكثير من الجدل. أكد النمساوي أن ما ناقشه مع شتييلر شخصيًا سيبقى بينه وبين الحكم، لكنه كان واضحًا جدًا: "كانت هذه قرارًا خاطئًا واضحًا"، واتهم الحكم بالتأثير على المباراة. وقال إن البطاقة الحمراء التي حصل عليها أكبوجوما "لم تكن مبررة أبداً". "لا داعي للنقاش، فقد رأى الجميع ذلك. كان 75 ألف شخص يتطلعون إلى مشاهدة مباراة رائعة هنا، وأنا أشعر بالأسف قليلاً لأنهم حضروا مباراة غير متكافئة". على الرغم من الهزيمة، يخرج هوفنهايم من المباراة "بصدر رحب". "لقد استفدنا من أشياء رائعة حقًا".
بعد مباراة بايرن ميونخ ضد هوفنهايم: الحكم شتييلر يجيب على الأسئلة
كما صرح الحكم شتييلر بنفسه عن سبب قراره بركلة الجزاء والبطاقة الحمراء. "في بداية الصراع، كان هناك صراع عادي على الموقع. ثم كان لويس دياز أسرع، وفي موقع أفضل، ويمكنه التسديد على المرمى أو التمرير. لكنه سقط بسبب مخالفة احتجاز من لاعب هوفنهايم، مما أدى إلى ركلة جزاء وبطاقة حمراء لا مفر منها، لأنها كانت مخالفة احتجاز وليست حركة كروية عادية"، حسبما قال الحكم البالغ من العمر 44 عامًا لقناة دازون، الذي برر أيضًا عقوبته المزدوجة بشكل صريح: "لو كان أكبوجوما قد حاول "لعب الكرة بقدمه ثم اصطدم بها، لكانت العقوبة أقل. لكن هذا لم يكن ممكنًا في هذه الحالة"، قال شتييلر.
وفقًا لشتييلر، لم يشكك أكبوجوما في قرار ركلة الجزاء، بل شكك فقط في البطاقة الحمراء. "انظر إلى رد فعل لاعب هوفنهايم بعد صافرة ركلة الجزاء، كان يعلم تمامًا أنها كانت مخالفة. الشيء الوحيد الذي ناقشناه لفترة وجيزة كان البطاقة الحمراء. لذلك، هذا بالتأكيد ليس أمرًا يخص تقنية الفيديو"، قال الحكم.
