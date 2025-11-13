أخبار الهلال اليوم | نونيز يتعافى من الإصابة .. ورئيس الزعيم يسخر من مقترحات الخلود!

عاد الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال، إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي لحقت به في الركبة.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا تجاوز الكدمة التي تعرض لها خلال أحد التدريبات، فيما يسعى الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي إلى تجهيزه بدنيًا وفنيًا تمهيدًا لعودته إلى المباريات الرسمية مع استئناف دوري روشن السعودي نهاية الأسبوع المقبل.

وكان نونيز قد غاب عن الملاعب منذ 30 أكتوبر الماضي بعد شعوره بآلام في الركبة، الأمر الذي حرمه من مرافقة الفريق في رحلة الدوحة لمواجهة الغرافة القطري ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، كما غاب عن لقائي الشباب والنجمة في الدوري لنفس السبب.

وفي المقابل، يواصل الثنائي متعب الحربي وحسان تمبكتي برنامجَيهما العلاجي في عيادة النادي، حيث يعاني الأول من إصابة في عضلة الفخذ، فيما يشكو الثاني من إصابة في القدم، تحت إشراف مباشر من الجهاز الطبي للفريق.

ويفتقد الهلال خلال فترة التوقف الدولي الحالية، المتزامنة مع أيام «فيفا»، إلى 13 لاعبًا بين استدعاءات دولية وإصابات، إذ التحق كل من محمد اليامي، ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، وعبد الله الحمدان بصفوف المنتخب السعودي الأول، بينما انضم عبد الكريم دارسي، أحمد أبو راسين، وعبد الله رديف إلى المنتخب الأولمبي، في حين يمثل الأجانب المنتخبات التالية:

ياسين بونو (المغرب)، ثيو هيرنانديز (فرنسا)، روبن نيفيش وجواو كانسيلو (البرتغال)، وخاليدو كوليبالي (السنغال)، إضافة إلى المصابين الحربي وتمبكتي.

ويعتزم إنزاجي استغلال فترة التوقف بتنظيم برنامج تدريبي خاص يتضمن جوانب فنية وتكتيكية، مع إشراك عدد من لاعبي فريق الشباب لتعويض الغيابات، على أن يختتم الفريق المرحلة الحالية بمناورة داخلية أمام فريق تحت 21 عامًا، قبل مواجهة الفتح في الرياض يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدوري.