أخبار الهلال اليوم | وفاة تفجع نجم الزعيم .. خطاب رسمي إلى نادي الاتحاد واستهداف مهاجم إيطالي

عودة سالم لا تكفي: الرياض يؤكد "الهلال ليس بمن حضر" .. أخطاء إنزاجي أكبر من حسنات كارينيو!

في ليلة شتوية باردة، توقفت سلسلة انتصارات الهلال، فنجح الرياض في تحقيق ما عجز عنه الاتحاد والنصر والشباب، وانتزع نقطة من الزعيم، بالتعادل (1-1)، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن حساب الجولة الثامنة عشر في مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

عين على الحكم: هدف وطرد أفقد قوة الرياض .. "الشاهد على تاريخ الهلال" أنقذ سلسلة اللاهزيمة!

لم تمر مباراة الرياض والهلال، مرور الكرام، حتى كانت شاهدة على لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، من قِبل الحكم خيسوس فالينزويلا، في ليلة توقف سلسلة انتصارات كتيبة سيموني إنزاجي.

وكان الاتحاد السعودي قد كشف عن طاقم التحكيم الفنزويلي لإدارة ديربي الرياض والهلال، بقيادة حكم الساحة خيسوس فالينزويلا، ويعاونه ألبرتو بونتي وأنطوني جارسيا، وعلي القحطاني حكمًا رابعًا، وخوان سوتو لإدارة تقنية الفيديو، ويعاونه ماركوس سواريز.

بعد نواف العقيدي .. وليد الفراج ينقل هجومه إلى حارس الهلال: يتقاضى 400 ألف شهريًا!

أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج، حالة من الجدل، بسبب مناوشاته المستمرة مع نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، إلا أنه - هذه المرة - يبدو أنه قرر نقل "دفة" الهجوم إلى الهلال، وتحديدًا في حارسه محمد الربيعي.

وعلى الرغم من عودة الحارس المغربي ياسين بونو، إلى الهلال، بعد فراغه من المشاركة في نهايات كأس أمم إفريقيا 2025، إلا أن الربيعي استمر في حراسة عرين الأزرق، بعد الإعلان عن معاناة بونو من كدمة في عضلة الفخذ الأمامية.