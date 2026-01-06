أخبار النصر اليوم | القدية تحسم جدل الاستحواذ على العالمي بالتعاون مع رونالدو، ومدرب القادسية يرفع راية التحدي!

تعرضت مسيرة النصر المذهلة في الموسم الجاري، خاصة على صعيد دوري روشن السعودي، لضربة قوية بعد فقدان 5 نقاط متتالية بالتعادل مع الاتفاق بهدفين لكل فريق ثم الخسارة أمام الأهلي في جدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليفقد الفريق صدارة جدول الترتيب لصالح مطارده الهلال ويعود للوصافة بفارق نقطة واحدة.

النصر كان قد حقق الفوز في أول 10 جولات من دوري روشن السعودي وهو رقم قياسي لم يُحققه أي فريق منذ انطلاق دوري المحترفين عام 2008، ولكن الكبوة الأخيرة بدأت تطرح التساؤلات حول قدرة الفريق استئناف نجاحه تحت ضغط البحث عن استعادة الصدارة واشتداد المنافسة مع الهلال.

الوضع يبدو أفضل كثيرًا في دوري أبطال آسيا 2، حيث صعد الفريق من مرحلة المجموعات إلى دور الـ16 بالعلامة الكاملة، بحصوله على 18 نقطة من المباريات الـ6 التي خاضها، ومن المنتظر أن يخوض مباراة محفوفة بالمخاطر أمام فريق أركاداغ أعجوبة تركمانستان.

النصر كان قد خسر كأس السوبر السعودي في بداية الموسم، بعدما سقط أمام الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، وقد غادر كذلك كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة أمام الاتحاد في دور الـ16.