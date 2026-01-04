Theo HernandezGetty Images
تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | ثيو هيرنانديز يُخطط للعودة إلى إيطاليا، والتوجه لبرشلونة، يوفنتوس وإنتر لحل أزمة الهجوم

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 4 يناير 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

