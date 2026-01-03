الاتحاد ضد التعاون | القدر رحمك يا كريم بنزيما .. وثنائي سكري القصيم يُحرج رينارد بسبب نجم الهلال!

قدّم الثنائي الهجومي سلطان مندش وعبد الفتاح آدم واحدة من أفضل مبارياتهما هذا الموسم، خلال مواجهة فريقهما التعاون أمام الاتحاد، بعدما ظهرا بحيوية كبيرة وحضور هجومي مؤثر أربك حسابات دفاع العميد على مدار شوطي اللقاء.
وشكّل مندش وآدم مصدر إزعاج دائم لدفاع الاتحاد، مستغلين السرعة والتحركات الذكية والتفاهم الواضح بينهما، حيث نجحا في اختراق الخط الخلفي أكثر من مرة، وهددا مرمى الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش في مناسبات متتالية.
ولم يتوقف خطر الثنائي عند صناعة الفرص، بل تُوّج هذا التفوق بهدف جاء بعد جملة هجومية مميزة، قبل أن يتدخل حكم المباراة ويلغيه بداعي ارتكاب خطأ، في قرار حرم التعاون من ترجمة أفضليته الهجومية على لوحة النتائج.
ويأتي هذا التألق اللافت في توقيت حساس، خاصة في ظل المعاناة الهجومية التي يمر بها المنتخب السعودي تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، حيث يواجه الأخضر أزمة واضحة في صناعة الفرص وغياب الحلول الهجومية القادرة على الحسم في المباريات الكبرى.
كما يكتسب بروز مندش وآدم أهمية مضاعفة، في ظل الانتقادات التي طالت المهاجم عبد الله الحمدان، الذي تواجد مؤخرًا ضمن قائمة المنتخب السعودي المشاركة في بطولة كأس العرب، ما يعزز الجدل حول الخيارات الهجومية المتاحة أمام الجهاز الفني.
هذا الواقع يضع هيرفي رينارد أمام اختبار صعب، ويجعل من تألق ثنائي التعاون رسالة واضحة بضرورة توسيع دائرة الاختيارات، ومتابعة اللاعبين المتألقين في دوري روشن السعودي عن كثب.
فاستمرار مندش وآدم على هذا المستوى قد يفرض اسميهما بقوة على حسابات المنتخب في المرحلة المقبلة، ويفتح الباب أمام ضمهما إلى صفوف الأخضر بحثًا عن حلول هجومية أكثر فاعلية وحضورًا داخل منطقة الجزاء.