الاتحاد ضد التعاون | القدر رحمك يا كريم بنزيما .. وثنائي سكري القصيم يُحرج رينارد بسبب نجم الهلال!

منذ أن تولى المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو تدريب نادي الاتحاد، خلفًا للفرنسي لوران بلان، كان دائمًا يتحدث عن توظيف اللاعبين داخل الملعب، والانتشار وتطبيق التكتيك.

كل تلك الأفكار وأكثر لم ينجح كونسيساو في تنفيذها في بداية مشواره مع العميد، بسبب ضيق الوقت، حيث لم يحصل على فرصة لإعداد اللاعبين لذلك.

ولكن جاءت فترة توقف دوري روشن السعودي بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2025، ونجح في استغلالها خير استغلال.

وبدأ الاتحاد في إظهار أفكار كونسيساو على أرضية الملعب، الاستحواذ بشكل كامل على الملعب، ولكن كل ما ينقصه هو استغلال الفرص التي تتاح داخل منطقة الجزاء.

رغم أن التعاون كان يُدافع بتقريبًا 9 لاعبين داخل منطقته، إلا أن الاتحاد نجح في صناعة الفرص المحققة دون أن يستغلها، باستثناء فرصة واحدة سجل منها هدف المباراة.

ومع مرور الوقت وخوض المباريات، سيظهر الاتحاد بشكل أقوى رفقة كونسيساو، الذي بدأ بالفعل في إظهار أفكاره التكتيكية مع الفريق.